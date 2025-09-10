Absolutt alt som kan gå galt, har gått galt for Seacrest Petroleo. Gjentatte lånebrudd , skjulte oljeutslipp , kraftige verdikutt og en sjef med CV fra helvete er bare noen av skandalene tilknyttet det brasilianske oljeselskapet. Aksjonærene har siden børsnotering tapt absolutt alt.

Selskapet har siden januar vært i Euronext Oslo Børs' Recovery Box, og ble forrige uke flyttet til den såkalte Penalty Bench, for selskaper som ikke lenger møter kravene til notering.

Nå er det bestemt at handelen i selskapet skal suspenderes fra og med torsdag. Bakgrunnen er at selskapet ikke har levert inn sitt halvtårsregnskap i tide.

Også selskapet Coburn Resources er suspendert for handel fra og med torsdag, av samme grunn.