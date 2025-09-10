TG Nordic Invest, et datterselskap av danske TryghedsGruppen, selger 20,5 millioner aksjer – 10,06 prosent av aksjene i selskapet – til 37,25 kroner. Det er med en relativt lav rabatt fra onsdagens sluttkurs på 38,70 kroner.

Salget tilsvarer et beløp på 764 millioner kroner. Etter salget er selskapet helt ute av treningskjeden.

Senest i februar gjennomførte selskapet et større nedsalg, da i lag med Sats Management Invest (SMI) og HFN Group. Trioen solgt aksjer for rett 1 milliard kroner, hvorav TG solgte over 25 millioner aksjer, mens SMI og HFN solgte henholdsvis 4,1 og 3,4 millioner aksjer. Aksjene ble solgt til kurs 30,50 kroner.

Tilbake i februar 2024 solgte selskapet rett under 10 millioner aksjer til 17 kroner aksjen. De fikk tilbud om å delta i nye nedsalg til kurs 18 kroner den påfølgende høsten, men takket nei da de mente prisingen var for lav.

Sats har gått som en kule på børs de seneste tre årene, med en oppgang på hele 287 prosent. Bare i år er aksjen opp 46 prosent.