Ved 21-tiden er indeksene blandet på Wall Street. Nasdaq har snudd ned 0,22 prosent. Dow Jones er ned 0,59 prosent. S&P 500 er opp 0,12 prosent.
S&P 500 bikket en ny all-time high på 6,555.97, før den falt tilbake igjen.
Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,03 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 1,2 prosent til 15,20.
Produsentprisene i USA falt overraskende med 0,1 prosent i august, sammenlignet med måneden før. Ifølge Trading Economics var det ventet en oppgang på 0,3 prosent. På årsbasis var produsentprisene opp 2,6 prosent, mens forventningene var på 3,3 prosent.
Oracle-sjokk
Det er én aksje alle snakker om onsdag, og det er Oracle. Programvareselskapet stiger hele 37,5 prosent, og har for første gang bikket en markedsverdi på 1.000 milliarder dollar. Selskapet har ikke hatt en så bra børsdag siden 1992.
Styreleder Larry Ellison har all grunn til å smile over utviklingen. Med 43 prosent av aksjene i selskapet, kan han se formuen sin bykse med hele 110 milliarder dollar på en dag. Dermed tar han igjen Tesla-sjef Elon Musk som verdens rikeste mann, med en formue på 400 milliarder dollar, mot Musks 384 milliarder.
Bakgrunnen er en kruttsterk guiding, der det meldes om kontrakter verdt 455 milliarder dollar for skybaserte tjenester – mot «bare» 138 milliarder dollar i forrige kvartal. Mye av veksten skyldes høy etterspørsel fra kunstig intelligens-relaterte kunder.
Oracle oppjusterte dessuten sitt anslag for veksten i Cloud Infrastructure-segmentet fra 70 prosent til 77 prosent i det inneværende regnskapsåret, som tilsvarer 18 milliarder dollar i inneværende regnskapsår. I løpet av de neste fire årene forventes inntektene å stige til 32 milliarder dollar, 73 milliarder dollar, 114 milliarder dollar og 144 milliarder dollar.
Styreleder Ellison viser til at MultiCloud databaseinntekter fra Amazon, Google og Microsoft økte med 1.529 prosent i første kvartal. Han uttalte også at Oracle MultiCloud vil fortsette å vokse betydelig hvert kvartal i flere år ettersom selskapet skal levere ytterligere 37 datasentre til de tre partnerne, totalt 71.
«Vi er alle litt i sjokk, på en veldig god måte», er dommen fra analytiker Brad Zelnick i Deutsche Bank, ifølge CNBC.
Hvis dette holder seg vil det i så fall også bli første gang et amerikansk selskap med en markedsverdi på 500 milliarder dollar har sett aksjen stige mer enn 25 prosent i løpet av en enkelt handelsdag, ifølge Dow Jones Market Data.
Andre aksjer
Monsterutviklingen i Oracle er med på å løfte hele AI-sektoren, der yndlingen Nvidia er opp 4 prosent, Microsoft er opp 0,5 prosent og Alphabet opp 0,6 prosent. Meta faller imidlertid 1 prosent, og Amazon er ned 2,6 prosent.
Tesla, der Ellison er på eiersiden med 1,5 prosent, stiger 2,2 prosent.
Ellers stiger chipselskapene TSMC og Broadcom henholdsvis 4,4 og 8,8 prosent. Halvlederselskapet Synopsis stuper 35 prosent på svake kvartalstall
Apple presenterte i går sine nye produkter for denne høsten. Som er blitt en tradisjon gjennom årene, tar investorene imot produktene med å sende aksjen ned. Denne gangen faller aksjen 3,3 prosent.
Klarna har sin første dag på børsen, og debuterer like gjerne med en oppgang på 19 prosent. Selskapet ble før åpningen priset til 15,2 milliarder dollar, drøyt 151 milliarder kroner, etter at selskapet satte prisen til 40 dollar per aksje – over den annonserte rammen på 35–37 dollar. Ifølge FT hentet Klarna inn i underkant av 1,4 milliarder dollar i en emisjon som var 26 ganger overtegnet.