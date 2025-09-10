Ved 21-tiden er indeksene blandet på Wall Street. Nasdaq har snudd ned 0,22 prosent. Dow Jones er ned 0,59 prosent. S&P 500 er opp 0,12 prosent.

S&P 500 bikket en ny all-time high på 6,555.97, før den falt tilbake igjen.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,03 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 1,2 prosent til 15,20.

Produsentprisene i USA falt overraskende med 0,1 prosent i august, sammenlignet med måneden før. Ifølge Trading Economics var det ventet en oppgang på 0,3 prosent. På årsbasis var produsentprisene opp 2,6 prosent, mens forventningene var på 3,3 prosent.

Oracle-sjokk

Det er én aksje alle snakker om onsdag, og det er Oracle. Programvareselskapet stiger hele 37,5 prosent, og har for første gang bikket en markedsverdi på 1.000 milliarder dollar. Selskapet har ikke hatt en så bra børsdag siden 1992.

Styreleder Larry Ellison har all grunn til å smile over utviklingen. Med 43 prosent av aksjene i selskapet, kan han se formuen sin bykse med hele 110 milliarder dollar på en dag. Dermed tar han igjen Tesla-sjef Elon Musk som verdens rikeste mann, med en formue på 400 milliarder dollar, mot Musks 384 milliarder.

Bakgrunnen er en kruttsterk guiding, der det meldes om kontrakter verdt 455 milliarder dollar for skybaserte tjenester – mot «bare» 138 milliarder dollar i forrige kvartal. Mye av veksten skyldes høy etterspørsel fra kunstig intelligens-relaterte kunder.