Klarna med rakettoppgang på Wall Street

Det tok tid før handelen med Klarna-aksjen kom i gang. Først tre timer etter at toppsjef Sebastian Siemiatkowski ringte i bjella, ble første handel gjort til rundt 52 dollar. Det var hele 30 prosent over introduksjonsprisen på 40 dollar, og tilsvarte en markedsverdi på 19,6 milliarder dollar, eller 183 milliarder kroner.

Tilbudet ble overtegnet 26 ganger, og investorinteressen var massiv. Likevel tonet Klarna-sjefen ned oppgangen da Dagens industri kunne fortelle ham at kursen var opp 30 prosent:

– Er den det? svarte han

– Nå må vi tilbake på jobb.

Markedsverdi på linje med svenske storbedrifter

Med prisingen overgår Klarna flere tunge svenske børsnoterte selskaper som Alfa Laval, Essity og Evolution. Likevel er verdsettelsen langt unna toppnivået fra 2021, da japanske Softbank verdsatte Klarna til nesten 380 milliarder kroner.

Året etter stupte verdien til 70 milliarder kroner, etter at selskapet måtte hente ny kapital på grunn av store tap.

Liten aksjeflyt

Kun rundt 10 prosent av aksjene er tilgjengelig for handel etter noteringen. Siemiatkowski selv har beholdt alle sine aksjer.

– En liten float tyder på at man ikke gjør noteringen først og fremst i nye aksjonærers interesse, men heller for å løfte verdsettelsen, har Lars Frick i Aktiespararna tidligere sagt til TT.