Euronext Oslo Børs har gjennomført sine halvårige revideringer av indeksene på Oslo Børs. Det er snakk om OBX-familien, som består av indeksene OBX, OSEBX, OSEFX og OBX ESG.

I OSEBX – hovedindeksen – tas Link Mobility Group, Norbit, Public Property Invest og Thor Medical inn. Samtidig går Nel ut av indeksen. De samme endringene gjennomføres på fondsindeksen OSEFX.

I OBX – de 25 mest omsatte aksjene – kommer Bakkafrost, DOF og Tomra inn. Motsatt forsvinner TGS, Hafnia og CMB.TECH (Tidligere Golden Ocean).

Hos OBX ESG er Link Mobility Group, Norbit og Pexip Holding tatt inn, mens CMB.TECH og Vår Energi går ut.

Endringene er gyldige fra og med mandag 22 september.