Onsdag endte to av de tre indeksene opp på Wall Street. Nasdaq vinglet lenge, men stengte opp 0,03 prosent til 21.886,06. Dow Jones gikk ned 0,46 prosent til 45.490,92. S&P 500 holdt seg i grønt, opp 0,30 prosent til 6.532,04.
S&P 500 stengte igjen på sitt høyeste nivå noensinne, og bikket også en ny all-time high på 6.555,97.
Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,04 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, steg 2 prosent til 15,40.
Produsentprisene i USA falt overraskende med 0,1 prosent i august, sammenlignet med måneden før. Ifølge Trading Economics var det ventet en oppgang på 0,3 prosent. På årsbasis var produsentprisene opp 2,6 prosent, mens forventningene var på 3,3 prosent.
Oracle-sjokk
De fleste søkelys har onsdag vært på Oracle. Programvareselskapet steg hele 36 prosent, og bikket for første gang en markedsverdi på 1.000 milliarder dollar midlertidig. Selskapet har ikke hatt en så bra børsdag siden 1999.
Styreleder Larry Ellison har all grunn til å smile over utviklingen. Med 43 prosent av aksjene i selskapet, kan han se formuen sin bykse med hele 94 milliarder dollar på en dag. Dermed tar han igjen Tesla-sjef Elon Musk som verdens rikeste mann, med en formue på 387 milliarder dollar, mot Musks 384 milliarder.
Bakgrunnen er en kruttsterk guiding, der det meldes om kontrakter verdt 455 milliarder dollar for skybaserte tjenester – mot «bare» 138 milliarder dollar i forrige kvartal. Mye av veksten skyldes høy etterspørsel fra kunstig intelligens-relaterte kunder.
Oracle oppjusterte dessuten sitt anslag for veksten i Cloud Infrastructure-segmentet fra 70 prosent til 77 prosent i det inneværende regnskapsåret, som tilsvarer 18 milliarder dollar i inneværende regnskapsår. I løpet av de neste fire årene forventes inntektene å stige til 32 milliarder dollar, 73 milliarder dollar, 114 milliarder dollar og 144 milliarder dollar.
Styreleder Ellison viser til at MultiCloud databaseinntekter fra Amazon, Google og Microsoft økte med 1.529 prosent i første kvartal. Han uttalte også at Oracle MultiCloud vil fortsette å vokse betydelig hvert kvartal i flere år ettersom selskapet skal levere ytterligere 37 datasentre til de tre partnerne, totalt 71.
«Vi er alle litt i sjokk, på en veldig god måte», er dommen fra analytiker Brad Zelnick i Deutsche Bank, ifølge CNBC.
Pangdebut for Klarna
Klarna hadde onsdag sin første dag på børsen, og debuterte like gjerne med en oppgang på 15,8 prosent til 46,33 dollar. Selskapet ble før åpningen priset til 15,2 milliarder dollar, drøyt 151 milliarder kroner, etter at selskapet satte prisen til 40 dollar per aksje – over den annonserte rammen på 35–37 dollar. Ifølge FT hentet Klarna inn i underkant av 1,4 milliarder dollar i en emisjon som var 26 ganger overtegnet.
Det tok tid før handelen kom i gang. Først tre timer etter at toppsjef Sebastian Siemiatkowski ringte i bjella, ble første handel gjort til rundt 52 dollar. Det var hele 30 prosent over introduksjonsprisen på 40 dollar, og tilsvarte en markedsverdi på 19,6 milliarder dollar, eller 183 milliarder kroner.
Med prisingen overgår Klarna flere tunge svenske børsnoterte selskaper som Alfa Laval, Essity og Evolution. Likevel er verdsettelsen langt unna toppnivået fra 2021, da japanske Softbank verdsatte Klarna til nesten 380 milliarder kroner. Året etter stupte verdien til 70 milliarder kroner, etter at selskapet måtte hente ny kapital på grunn av store tap.
Kun rundt 10 prosent av aksjene er tilgjengelig for handel etter noteringen. Siemiatkowski selv har beholdt alle sine aksjer.
– En liten float tyder på at man ikke gjør noteringen først og fremst i nye aksjonærers interesse, men heller for å løfte verdsettelsen, har Lars Frick i Aktiespararna tidligere sagt til TT.
Andre aksjer
Monsterutviklingen i Oracle løftet hele AI-sektoren, der yndlingen Nvidia gikk opp 3,9 prosent, Microsoft gikk opp 0,4 prosent og Alphabet endte ned 0,1 prosent. Meta falt imidlertid 1,7 prosent, og Amazon strevde med en nedgang på 3,4 prosent.
Tesla, der Ellison er på eiersiden med 1,5 prosent, steg 0,4 prosent.
Ellers steg chipselskapene TSMC og Broadcom henholdsvis 3,6 og 9,8 prosent. Halvlederselskapet Synopsis stupte 36 prosent på svake kvartalstall
Apple presenterte i går sine nye produkter for denne høsten. Det er blitt en tradisjon gjennom årene at investorene tar imot produktene med å sende aksjen ned. Denne gangen falt aksjen 3,2 prosent.