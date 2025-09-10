Onsdag endte to av de tre indeksene opp på Wall Street. Nasdaq vinglet lenge, men stengte opp 0,03 prosent til 21.886,06. Dow Jones gikk ned 0,46 prosent til 45.490,92. S&P 500 holdt seg i grønt, opp 0,30 prosent til 6.532,04.

S&P 500 stengte igjen på sitt høyeste nivå noensinne, og bikket også en ny all-time high på 6.555,97.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,04 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, steg 2 prosent til 15,40.

Produsentprisene i USA falt overraskende med 0,1 prosent i august, sammenlignet med måneden før. Ifølge Trading Economics var det ventet en oppgang på 0,3 prosent. På årsbasis var produsentprisene opp 2,6 prosent, mens forventningene var på 3,3 prosent.

Oracle-sjokk

De fleste søkelys har onsdag vært på Oracle. Programvareselskapet steg hele 36 prosent, og bikket for første gang en markedsverdi på 1.000 milliarder dollar midlertidig. Selskapet har ikke hatt en så bra børsdag siden 1999.

Styreleder Larry Ellison har all grunn til å smile over utviklingen. Med 43 prosent av aksjene i selskapet, kan han se formuen sin bykse med hele 94 milliarder dollar på en dag. Dermed tar han igjen Tesla-sjef Elon Musk som verdens rikeste mann, med en formue på 387 milliarder dollar, mot Musks 384 milliarder.

Bakgrunnen er en kruttsterk guiding, der det meldes om kontrakter verdt 455 milliarder dollar for skybaserte tjenester – mot «bare» 138 milliarder dollar i forrige kvartal. Mye av veksten skyldes høy etterspørsel fra kunstig intelligens-relaterte kunder.

Oracle oppjusterte dessuten sitt anslag for veksten i Cloud Infrastructure-segmentet fra 70 prosent til 77 prosent i det inneværende regnskapsåret, som tilsvarer 18 milliarder dollar i inneværende regnskapsår. I løpet av de neste fire årene forventes inntektene å stige til 32 milliarder dollar, 73 milliarder dollar, 114 milliarder dollar og 144 milliarder dollar.

Styreleder Ellison viser til at MultiCloud databaseinntekter fra Amazon, Google og Microsoft økte med 1.529 prosent i første kvartal. Han uttalte også at Oracle MultiCloud vil fortsette å vokse betydelig hvert kvartal i flere år ettersom selskapet skal levere ytterligere 37 datasentre til de tre partnerne, totalt 71.