Bli enklere: Fra nyttår vil ABG-partner Peter Straume Snart være emigrert og få antall dager han kan oppholde seg i Norge økt til rundt 90 pr. år. Foto: Eivind YggesethLukkABG-topp: Så rik må du være for å kunne flytte til Sveits– Jeg fikk med meg noen hundre tusen kroner av staten da vi dro til Sveits. Det var ganske festlig, sier Peter Straume, partner i ABG Sundal Collier med fast hjemmekontor i Luzern i Sveits.FinansProfilPeter StraumeEilert HanoaKjell Inge RøkkeABG·Oppdatert 11. sep.Publisert 11. sep.Lesetid: 16 minutterVis artiklerKari NestaasSend epostDenne artikkelen er kun tilgjengelig for abonnenter