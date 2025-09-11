Article lead
Bli enklere: Fra nyttår vil ABG-partner Peter Straume Snart være emigrert og få antall dager han kan oppholde seg i Norge økt til rundt 90 pr. år. Foto: Eivind Yggeseth

ABG-topp: Så rik må du være for å kunne flytte til Sveits

– Jeg fikk med meg noen hundre tusen kroner av staten da vi dro til Sveits. Det var ganske festlig, sier Peter Straume, partner i ABG Sundal Collier med fast hjemmekontor i Luzern i Sveits.

Oppdatert 11. sep.Publisert 11. sep.
Kari Nestaas
Svært mange investorer…