AI-manipulasjon: AI-assistert trading utgjør en rekke farer for finansmarkedene. Kartellvirksomhet er bare én av dem.  Foto: Shutterstock/NTB

AI-karteller: Kan bli mestere i pump and dump

AI-drevne fond er en raskt voksende trend, og de mest suksessrike soper inn penger. Samtidig er det mange røde flagg ved kunstig intelligens der ambisjonen utelukkende er å maksimere profitt. 

Oppdatert 11. sep.Publisert 11. sep.
Fredrik Grønningsæter