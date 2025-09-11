Kraftig tech-oppgang i Tokyo

Det er for det meste oppgang på børsene i Asia torsdag morgen.

I Japan stiger Nikkei 1,18 prosent. Den nådde i natt rekordhøye 44.396,95, men har siden falt litt tilbake. Den bredere Topix-indeksen er opp 0,19 prosent.

En av Nikkeis tungvektere, teknologiinvesteringsselskapet SoftBank Group, stiger for andre dag på rad, og er opp 9,61 prosent. Det skjer etter en artikkel i The Wall Street Journal om at OpenAI har inngått en femårig avtale med Oracle på omtrent 300 milliarder dollar. SoftBanks forbindelse til Oracle stammer fra deres felles rolle i det profilerte Stargate-programmet.

Oracle-aksjen steg onsdag 35,95 prosent på Wall Street etter å ha jekket opp sin guiding. De ser nå en omsetning på 18 milliarder dollar for skyinfrastruktur i 2026, og anslår henholdsvis 32 milliarder, 73 milliarder, 114 milliarder og 144 milliarder dollar i løpet av de påfølgende fire årene.

Shanghai Composite i Kina styrkes 1,12 prosent, CSI 300 klatrer 1,77 prosent, mens Hang Seng i Hongkong derimot faller 0,29 prosent.

I Sør-Korea er Kospi opp 0,36 prosent. Nifty 50 i India stiger marginale 0,01 prosent, S&P/ASX 200-indeksen faller 0,52 prosent og Straits Times i Singapore er ned 0,01 prosent.