Dette skjer i dag

Her er noen av de viktigste sakene i Finansavisen torsdag:

Henning Solberg trodde milliongjelden til Morten Østberg var borte da Østbergs selskap gikk konkurs. Men nå har erkefienden Ramiz Safdar kjøpt kravet for bare 100.000 kroner – og krever hele 22,6 millioner av Solberg.

– Betal eller gå konkurs, sier Safdar til Finansavisen.

Han har tidligere presset Solberg for millioner gjennom konkursbegjæringer – og nå er han i gang igjen. Den 23. september står Solberg i fare for å bli slått konkurs hvis pengene ikke er på konto dagen før.

Onsdag åpner Pareto Securities sin årlige energikonferanse på Holmenkollen – med fullt hus og 2.000 deltakere.

– Investorinteressen er på all time high, sier Pareto-sjef Christian Jomaas.

Blant hovedforedragsholderne er Equinor-styreleder Jon-Erik Reinhardsen og Harald von Heyden fra Oljefondet, som forvalter et grønt mandat på hele 38 milliarder euro.

Jomaas peker på at risikopremien i energisektoren er betydelig redusert, og at investorer nå priser oljeselskaper høyere enn på lenge. Han venter økt M&A-aktivitet – og mer oppmerksomhet rundt oljeservice.

Det renner penger ut av motegiganten Holzweiler. Etter Sequoia kjøpte seg inn for over 400 millioner, har datterselskapet Holzweiler Items tapt 250 millioner på to år.

Tapene er dekket med lån fra morselskapet – nå oppe i 244 millioner – og likevel ga revisor grønt lys, til tross for minus 163 millioner i egenkapital.

Planen er å trylle bort gjelden: 193 millioner gjøres om til aksjer i eget datterselskap. Et teknisk grep, sier Andreas Skappel Holzweiler – og lover at 2025 blir året Holzweiler tjener penger igjen.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om skatteforlik. Jens Stoltenberg vil gjenta invitasjonen til et skatteforlik, men det tror ikke Hegnar noe på: Det kan bli en gedigen felle, skriver han.

Formuesskatten står i sentrum. Hegnar mener den må fjernes helt – og kaller dagens bunnfradrag en vits. «Formuesskatten kan avgjøre om man kan drive virksomhet eller sette i gang noe nytt i Norge. Det er et eksistensspørsmål.»

Og hvis et forlik betyr gjeninnføring av arveavgiften? «Da kan man glemme hele greia.»

Hegnar konkluderer: Bedre å beholde dagens system – og ta en ny debatt i 2029 – enn å ofre næringslivet i et halvhjertet kompromiss.