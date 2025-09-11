«Nye» Bank Norwegian går på børs: Prises til 35 mrd.

Svenske Noba Bank Group melder torsdag morgen at selskapet vil bli børsnotert på Nasdaq Stockholm.

Verdsettelsen ventes å lande på 35 milliarder svenske kroner, noe som ifølge Dagens industri vil bli den største børsnoteringen i Sverige siden Volvo Cars i slutten av oktober 2021.

Dagens eiere er PE-fondet Nordic Capital og forsikringsgiganten Sampo, samt styremedlemmer og ansatte, som alle vil selge aksjer.

Banken opererer under merkene Nordax Bank, Bank Norwegian og Svensk Hypotekspension. Noba har et utlånsvolum på 128 milliarder kroner pr. 30. juni 2025 og over to millioner kunder i Norden og Europa.

I mars 2021 la Nordax Bank inn bud på den gang Oslo Børs-noterte Bank Norwegian, og etter å ha bumpet opp budkursen fra 95 til 100 og deretter til 105 kroner pr. aksje (17,8 milliarder kroner). I september 2021 ble akseptkravet på to tredjedeler innfridd, og i november ble resten av aksjene tvangsinnløst.

OP Financial Group, DNB Asset Management og Handelsbanken Fonder har avtalt å tegne seg for inntil 3.175 millioner svenske kroner.

– I dag markerer en viktig milepæl for NOBA, når vi tar neste steg på veien mot å bli et børsnotert selskap. Med våre tre sterke merkevarer gjør vi finansiell helse og inkludering tilgjengelig for stadig flere, sier konsernsjef Jacob Lundblad.

– Fantastisk selskap

PE-fondet mener børsnotering nå er et naturlig neste steg.

– NOBA er et fantastisk selskap med en tydelig strategi og sterk posisjon etter en omfattende og vellykket transformasjon de siste årene. En børsnotering er neste naturlige steg, sier partner Christopher Ekdahl i Nordic Capital Advisors og styremedlem i NOBA.

Sampo, som eier nær 19 prosent av aksjene, støtter noteringen.

– NOBA har, gjennom organisk vekst og oppkjøp, blitt en av Europas ledende spesialistbanker. Vi mener en børsnotering er riktig neste steg, sier investeringsdirektør Ville Talasmäki i Sampo.