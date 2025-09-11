Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne opp 0,4 prosent, eller innenfor intervallet [-0,2, 0,6] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at Oracle sjokkerte Wall Street tirsdag kveld med en prognose som kan snu opp-ned på hele bransjen for skytjenester.

«Selskapet varsler at inntektene fra skyinfrastruktur kan nå 114 milliarder dollar i regnskapsåret 2029 – en 14-dobling på fem år, drevet av AI-bølgen», skriver analytikeren.

«Aksjen spratt 36 prosent på én dag, men ringvirkningene traff hele verdikjeden: Nvidia, Broadcom, TSMC, AMD, Micron, Super Micro og Dell steg markant. Det var for øvrig neo-cloud-aktøren, CoreWeave som steg mest med en en oppgang på hele 17 prosent», fortsetter Berntsen.

Han skriver videre at hyperscalerne som Amazon, Microsoft og Google har styrken til å levere AI-integrerte skyløsninger globalt, men fleksibiliteten kan tenkes å ligge hos neo-cloud-aktørene, som bygger datasentre spesialtilpasset ren GPU-kraft.

«Med andre ord, AI-infrastruktur blir ikke bare et kappløp mellom de største, men kanksje et todelt landskap der nye aktører kan stjele markedsandeler. For investorer betyr det at mulighetsrommet strekker seg langt utover de tradisjonelle tech-gigantene», påpeker Berntsen.

Asia

Det er for det meste oppgang på børsene i Asia torsdag morgen.

I Japan stiger Nikkei 1,18 prosent. Den nådde i natt rekordhøye 44.396,95, men har siden falt litt tilbake. Den bredere Topix-indeksen er opp 0,19 prosent.

En av Nikkeis tungvektere, teknologiinvesteringsselskapet SoftBank Group, stiger for andre dag på rad, og er opp 9,61 prosent. Det skjer etter en artikkel i The Wall Street Journal om at OpenAI har inngått en femårig avtale med Oracle på omtrent 300 milliarder dollar. SoftBanks forbindelse til Oracle stammer fra deres felles rolle i det profilerte Stargate-programmet.

Shanghai Composite i Kina styrkes 1,12 prosent, CSI 300 klatrer 1,77 prosent, mens Hang Seng i Hongkong derimot faller 0,29 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen med november-levering er torsdag morgen ned 0,28 prosent til 67,30 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,28 prosent på 63,49 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 67,06 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Wall Street

Onsdag endte to av de tre indeksene opp på Wall Street. Nasdaq vinglet lenge, men stengte opp 0,03 prosent til 21.886,06. Dow Jones gikk ned 0,46 prosent til 45.490,92. S&P 500 holdt seg i grønt, opp 0,30 prosent til 6.532,04.

S&P 500 stengte igjen på sitt høyeste nivå noensinne, og bikket også en ny all-time high på 6.555,97.

De fleste søkelys har onsdag vært på Oracle. Programvareselskapet steg hele 36 prosent, og bikket for første gang en markedsverdi på 1.000 milliarder dollar midlertidig. Selskapet har ikke hatt en så bra børsdag siden 1999.

Oracle oppjusterte dessuten sitt anslag for veksten i Cloud Infrastructure-segmentet fra 70 prosent til 77 prosent i det inneværende regnskapsåret, som tilsvarer 18 milliarder dollar i inneværende regnskapsår. I løpet av de neste fire årene forventes inntektene å stige til 32 milliarder dollar, 73 milliarder dollar, 114 milliarder dollar og 144 milliarder dollar.