Vurderer storstilt ryddeoperasjon: – Kan lamme og skade

Kina forbereder tiltak for å håndtere en massiv bunke ubetalte regninger som lokale myndigheter skylder privat sektor, skriver Bloomberg, som viser til kilder kjent med saken.

Ifølge kildene vurderer myndighetene å be statlige långivere og policybanker om å gi lån til lokale myndigheter for å betale ned gjelden.

Det kan være snakk om mer enn 1.000 milliarder dollar i utestående krav, ifølge kildene – nesten 10.000 milliarder norske kroner. Planen er å rydde opp innen 2027. I første omgang vurderes det nesten 1.400 milliarder kroner.



Xi advarer

President Xi Jinping har ifølge Bloomberg advart mot de utestående regningene. I en tale fra februar, offentliggjort i august, understreket han risikoen for privat sektor.

Disse ubetalte regningene kan «lamme» berørte selskaper og skade «samfunnet som helhet», sa Xi.

En slik løsning vil gi lettelser for leverandører i privat sektor, men også flytte risikoen over på de statlige bankene, som allerede sliter med økende utlånstap.

Økonom David Li Daokui anslår at lokale myndighetsrelaterte enheter i Kina skylder rundt 10.000 milliarder yuan – rundt 14.000 milliarder kroner – til selskaper og offentlig ansatte. Det tilsvarer omtrent 7 prosent av landets BNP i fjor, ifølge Bloomberg.

Kildene opplyser at kinesiske myndigheter de siste månedene har instruert de største bankene i landet om å støtte tiltaket. Blant annet er de blitt bedt om å gi kortsiktige likviditetslån til regionale myndigheter, slik at disse kan betale utestående regninger.