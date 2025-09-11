Oslo Børs stiger torsdag formiddag.

Kl. 10.52 står hovedindeksen i 1.655,85, opp 0,16 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,9 milliard kroner.

Bevegelser

Onsdag kveld ble det kjent at storeier i Sats , danske TG Nordic Invest, har solgt sine 20,5 millioner aksjer i treningskjeden, tilsvarende 10,06 prosent av selskapet. Salgskursen var på 37,25 kroner. Sats-aksjen styrkes torsdag likevel 3,10 prosent til 39,90 kroner.

Tilbake i februar 2024 solgte danskene rett under 10 millioner aksjer til 17 kroner aksjen. De fikk tilbud om å delta i nye nedsalg til en kurs på 18 kroner den påfølgende høsten, men takket nei da de mente prisingen var for lav.

Sats-aksjen har siden nyttår steget hele 53 prosent.

Tor Olav Trøims tanksatsing Bruton vil nå hente 100 millioner dollar i ny egenkapital. Selskapet er i samtaler med et annet Trøim-selskap, Andes Tankers, som eier to VLCC-skip under bygging, om en sammenslåing. Bruton-aksjen styrkes 16,90 prosent til 49,80 kroner.

En ny kapitalutvidelse på ytterligere 270 millioner dollar kan komme i neste runde i forbindelse med at tankflåten dobles fra to til fire fartøyer.

Ellers blant tungvekterne styrkes Norwegian 3,86 prosent til 16,86 kroner. Danske Bank gjenopptar nå sin dekning av flyselskapet med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 20 kroner.

Onsdag kveld ble det kjent at Grønn Vekst, som er en del av solutions-segmentet i Cambi, er tildelt en flerårig kontrakt verdt over 200 millioner kroner. Cambi-aksjen styrkes 2,01 prosent til 20,30 kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen med november-levering er torsdag morgen ned 0,64 prosent til 67,06 dollar fatet, mens den ved børsslutt onsdag ble omsatt for 67,06 dollar. WTI-oljen faller 0,77 prosent på 63,18 dollar fatet.

Equinor klatrer 1,15 prosent til 246,20 kroner. Aker BP er ned 0,36 prosent til 247,60 kroner, mens Vår Energi er opp 0,68 prosent til 34,05 kroner.