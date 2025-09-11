Pareto-gründer fikk sjokksvar fra Pareto: – Kunne betalt mye mer for Argentum
Widar Salbuvik tryglet om å få by på Argentum. – Vi var villige til å betale mye mer, sier han. Men Salbuvik og flere andre ble avvist i en sjokkerende e-post fra Pareto-sjef Christian Jomaas.
Publisert 11. sep. | Oppdatert 11. sep.
RASENDE PÅ ARGENTUM-SALG: – Hvis du skal selge en slik virksomhet går du til de som har de største synergieffektene og den største betalingsvilligheten. Du går bredt og åpent ut, men det har man ikke gjort her. Man har i stedet unngått de mest naturlige kjøperne, sier Widar Salbuvik. Foto: Eivind Yggeseth