Tre aksjer stiger til all-time high

Pøser ut aksjer igjen
John Fredriksen er i gang med en ny salgsbølge. Nå er beholdningen halvert etter at han gjorde flere store aksjekjøp fra oppkjøpsfond.
Oppdateres .....
Hovedindeksen på Oslo Børs er opp 0,3 prosent til 1.657,94 ved lunsj torsdag, etter å ha steget til 1.660,63 på det høyeste torsdag morgen.
Det er så langt omsatt aksjer for litt over 1,9 milliard kroner. Sektorene sjømat, oljeservice, energi, telekom, helse og ESG er opp, mens shipping, finans og eiendom faller.
Syv av de ti mest omsatte aksjene stiger, anført av SATS, Norwegian, Yara, Equinor og Telenor. DNB, Aker BP og Kongsberg Gruppen faller.
Oljepris og produksjon
Brent-oljen med november-levering faller mindre enn ved børsåpning og er ned knappe 0,2 prosent til 67,37 dollar fatet. Ved børsslutt onsdag lå prisen på 67,06 dollar. WTI-oljen faller 0,25 prosent på 63,51 dollar fatet.
Opec anslår at den gjennomsnittlige råoljeproduksjonen for de 12 Opec-landene var 27,948 millioner fat pr. dag i august, opp fra 27,470 millioner fat pr. dag måneden før.
Tall fra sekundære kilder anslår at Saudi-Arabias produksjon i august var 9,709 millioner fat pr. dag, mot 9,450 millioner fat pr dag foregående måned, melder TDN Direkt.
Opec+ venter fortsatt at etterspørselen i 2025 vil bli 42,5 millioner fat pr. dag, og fremdeles øke til 43,1 millioner fat i 2026.
Equinor stiger 0,9 prosent, mens Aker BP er ned 0,4 prosent og Vår Energi er opp 0,7 prosent. Telenor stiger 1,3 prosent, mens Yara er opp 1,1 prosent.
Otovo stiger 11 prosent og bidrar til oppgangen i ESG-sektoren.
SATS, Norconsult og Bruton stiger til all-time high. Airthings, Nykode og EXACT Therapeutics faller til all-time low.
SATS stiger
Onsdag kveld ble det kjent at storeier i SATS , danske TG Nordic Invest, har solgt sine 20,5 millioner aksjer i treningskjeden, tilsvarende 10,06 prosent av selskapet. Salgskursen var på 37,25 kroner.
Tilbake i februar 2024 solgte danskene rett under 10 millioner aksjer til 17 kroner aksjen. De fikk tilbud om å delta i nye nedsalg til en kurs på 18 kroner den påfølgende høsten, men takket nei da de mente prisingen var for lav.
SATS-aksjen stiger likevel 3,2 prosent til all-time high og er opp knappe 51 prosent så langt i 2025.
Ellers blant tungvekterne styrkes Norwegian 3,86 prosent etter at Danske Bank gjenopptar sin dekning av flyselskapet med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 20 kroner.
Blandet i shipping
Tankmarkedet peker mot en markant oppside inn i fjerde kvartal, drevet av forventninger om sterke rater, høy råoljetilgjengelighet og økende lagringsbehov, uttaler analysesjef Eirik Haavaldsen i Pareto Securities til TDN Direkt under meglerhusets energikonferanse torsdag.
Haavaldsen peker en sterk utvikling i tankspotratene og utelukker ikke at VLCC-ratene vil stige over 100.000 dollar pr dag-nivået i løpet av 2025.
- Hvor høyt det kan gå får man se, men jeg vil si at tankmarkedet i dag ser mye sterkere ut enn det gjorde for tolv måneder siden, legger han til.
Analysesjefen peker på at den sterke utviklingen av konsolideringer av skipsverft man observerer nå også bidrar til å holde prisene oppe.
Frontline er opp 0,2 prosent, mens Okeanis Eco Tankers stiger 1,4 prosent og Hafnia faller 1,1 prosent.
Hafnia vil utbetale 80 prosent utbytte av nettoresultatet for tredje kvartal 2025, fremgår det av en børsmelding. Selskapet melder også at det er inngått en bindende avtale om kjøp av 14,45 prosent av aksjene i Torm fra Oaktree.
Tor Olav Trøims tanksatsing Bruton stiger 23,3 prosent på Euronext Growth og er dagens vinner. Selskapet vil nå hente 100 millioner dollar i ny egenkapital. Selskapet er i samtaler med et annet Trøim-selskap, Andes Tankers, som eier to VLCC-skip under bygging, om en sammenslåing.
En ny kapitalutvidelse på ytterligere 270 millioner dollar kan komme i neste runde i forbindelse med at tankflåten dobles fra to til fire fartøyer.
Slik investerer CMB.TECH
Finansdirektør Ludovic Saverys, CMB.TECH , tror markedet etter hvert vil forstå caset og at aksjekursen vil komme opp. Aksjen handles fortsatt til rabatt mot NAV, ifølge TDN Direkt.
–Vi tror det skyldes at investorer trenger tid til å bli kjent med historien vår. Aksjekapitalen vil rotere fra Golden Ocean-aksjonærer til et mer diversifisert, større selskap. Vi lar tallene tale for seg selv: Gi det et par kvartaler i et godt marked, så vil resultatene vise operasjonell giring, sier Saverys til TDN Direkt under Pareto Securities' energikonferanse onsdag.
Det som skiller CMB.TECH fra et typisk «pure play»-shippingselskap er diversifisering og fokus på avkarbonisering, mener Saverys.
Han legger til at de hele tiden analyserer tilbud- og etterspørselsdynamikken, særlig på tilbudssiden, og investerer nettopp i de segmentene som har lave ordrebøker. Aksjen falt 3,95 prosent på Nasdaq onsdag og er ned 2,2 prosent på Oslo Børs torsdag.
Wallenius Wilhelmsen planlegger å redusere selskapets likviditetsbalanse, melder TDN Direkt.
- Vi som selskap har ikke en ambisjon om å ha to milliarder dollar i likviditetsreserve på balansen. Det er ikke bra fra et balanseperspektiv. Men enten det blir å betale utbytte, nedbetaling av gjeld eller investering i driften gjenstår å se. Først må vi diskutere med styret, sier Bukholm under Pareto Securities' energikonferanse torsdag.
- Vår utbyttepolitikk er faktisk veldig fleksibel, det er 30-50 prosent av nettoresultat, men vi kan betale ut mer også som en del av utbyttepolitikken, legger han til. Aksjen er ned 1,1 prosent torsdag ettermiddag.
DOF Group er tildelt en kontrakt for ankringstilkoblingstjenester i APAC-regionen med Skandi Hercules og med tilhørende ankrings- og subseainstallasjonstjenester, fremgår det av en børsmelding. Arbeidet er planlagt i første kvartal 2026 med en ventet varighet på omtrent fire uker. Aksjen stiger 1,0 prosent.
Onsdag kveld ble det kjent at Grønn Vekst, som er en del av solutions-segmentet i Cambi, er tildelt en flerårig kontrakt verdt over 200 millioner kroner. Cambi-aksjen er uendret torsdag.
Storebrand melder at det har utstedt et nytt senior usikret obligasjonslån på 500 millioner kroner med en kupong på 3 måneders Nibor +1,00 prosent og en løpetid på 5 år. Provenyet fra utstedelsen vil bli brukt til generelle selskapsformål og obligasjonslånet vil bli søkt notert på Nordic ABM. Aksjen er ned 1,4 prosent.