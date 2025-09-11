Tre aksjer stiger til all-time high

Oppdateres .....

Hovedindeksen på Oslo Børs er opp 0,3 prosent til 1.657,94 ved lunsj torsdag, etter å ha steget til 1.660,63 på det høyeste torsdag morgen.

Det er så langt omsatt aksjer for litt over 1,9 milliard kroner. Sektorene sjømat, oljeservice, energi, telekom, helse og ESG er opp, mens shipping, finans og eiendom faller.

Syv av de ti mest omsatte aksjene stiger, anført av SATS, Norwegian, Yara, Equinor og Telenor. DNB, Aker BP og Kongsberg Gruppen faller.

Oljepris og produksjon

Brent-oljen med november-levering faller mindre enn ved børsåpning og er ned knappe 0,2 prosent til 67,37 dollar fatet. Ved børsslutt onsdag lå prisen på 67,06 dollar. WTI-oljen faller 0,25 prosent på 63,51 dollar fatet.

Opec anslår at den gjennomsnittlige råoljeproduksjonen for de 12 Opec-landene var 27,948 millioner fat pr. dag i august, opp fra 27,470 millioner fat pr. dag måneden før.

Tall fra sekundære kilder anslår at Saudi-Arabias produksjon i august var 9,709 millioner fat pr. dag, mot 9,450 millioner fat pr dag foregående måned, melder TDN Direkt.

Opec+ venter fortsatt at etterspørselen i 2025 vil bli 42,5 millioner fat pr. dag, og fremdeles øke til 43,1 millioner fat i 2026.

Equinor stiger 0,9 prosent, mens Aker BP er ned 0,4 prosent og Vår Energi er opp 0,7 prosent. Telenor stiger 1,3 prosent, mens Yara er opp 1,1 prosent.

Otovo stiger 11 prosent og bidrar til oppgangen i ESG-sektoren.

SATS, Norconsult og Bruton stiger til all-time high. Airthings, Nykode og EXACT Therapeutics faller til all-time low.

SATS stiger

Onsdag kveld ble det kjent at storeier i SATS , danske TG Nordic Invest, har solgt sine 20,5 millioner aksjer i treningskjeden, tilsvarende 10,06 prosent av selskapet. Salgskursen var på 37,25 kroner.

Tilbake i februar 2024 solgte danskene rett under 10 millioner aksjer til 17 kroner aksjen. De fikk tilbud om å delta i nye nedsalg til en kurs på 18 kroner den påfølgende høsten, men takket nei da de mente prisingen var for lav.