Meglerhus: Kvinner hamstret utrolig kursfall

I august var kundene til Swedbank noe mer aktive i aksjemarkedet sammenlignet med feriemåneden juli.

Den svenske banken, som også har filialer i Estland, Latvia og Litauen, melder at Novo Nordisk var den suverent mest nettokjøpte aksjen blant kundene. Så langt i år har aksjen falt hele 43 prosent, noe flere av kundene ser på som en god kjøpsmulighet.

Swedbank har også laget en oversikt over kundenes mest kjøpte aksjer i august, fordelt på kvinner og menn.

14 dager på rad med kursfall

Et selskap som utmerket seg blant kvinnene, var RaySearch Laboratories, som var den nest mest nettokjøpte aksjen. Blant menn var ikke aksjen inne på topp ti.

RaySearch Laboratories utvikler programvare for kreftbehandling, spesielt for stråleterapi.

Kursutviklingen var særdeles svak i august, men aksjen har gått over 400 prosent de siste tre årene.

Allerede to dager før månedsskiftet kom et større kursfall på 5 prosent, som fortsatte og fortsatte. Frem til 19. august falt aksjen hver eneste handelsdag – 14 dager på rad og falt totalt 25 prosent.

KURSFALL: Det ble mange røde dager for RaySearch Laboratories i august. Skjermutklipp: Infront

Det ble heller ingen jubel mot slutten av august. For august ble det kun tre grønne dager for RaySearch Laboratories. Så langt i september har aksjen falt nye 8 prosent.

Selskapet har i dag en markedsverdi på rundt 7 milliarder svenske kroner. Til sammenligning har kjøpsfavoritten Novo Nordisk en markedsverdi på over 1.100 milliarder danske kroner.

Topp ti

Swedbank opplyser videre at kjøpsinteressen for hygiene- og helseselskapet Essity var stor både blant menn og kvinner – den nest mest kjøpte aksjen blant menn og den tredje mest kjøpte blant kvinner.

Investeringsselskaper er mer representert blant menns kjøp, mens kvinner i større grad kjøpte selskaper innen gruveindustri og det amerikanske teknologikonsernet Alphabet, som er morselskapet til Google.