Økonomene tror ikke på rentekutt neste uke

Rapporten Regionalt nettverk fra Norges Bank er en omfattende og jevnlig spørreundersøkelse til norske bedrifter. Rapporten anses som en svært viktig indikator før rentebeslutningene.

– Bedriftene venter at produksjonsveksten vil holde seg oppe gjennom andre halvår, og de planlegger å øke antallet ansatte i løpet av høsten, skriver Norges Bank.

Bedriftene venter at årslønnsveksten i år blir på 4,5 prosent og 4,0 prosent neste år. Lønnsomheten er bedre enn i fjor, ifølge rapporten. En av fire bedrifter har problemer med å få tak i arbeidskraft, noe som er en høyere andel enn tidligere.

Torsdag om en uke kunngjør Norges Bank om styringsrenten skal justeres. De kommer da også med nye prognoser for rentebanen framover. Styringsrenten er for tiden på 4,25 prosent, etter at den ble satt ned i juni.

Helt på vippen om rentekutt

Marius Gonsholt Hov, sjeføkonom i Handelsbanken, sier til E24 at rapporten gir signaler om en noe høyere rentebane enn Norges Bank nok har sett for seg. Samtidig er nok aktiviteten i økonomien noe høyere.

– Det er helt på vippen om det blir rentekutt neste uke, sier han.

Norges Bank signaliserte svært tydelig i juni at det kan komme et kutt i september, og muligheter for enda ett i desember. Etter det har både lønnsveksten og BNP-veksten vært høyere enn hva sentralbanken så for seg. Også tallene for kjerneinflasjonen som kom onsdag, var høyere enn ventet.

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge er mer positiv til utsiktene for et kutt.

– Alt i alt er tallene i rapporten ganske greit på linje med Norges Banks anslag. Isolert støtter dette greit opp under et rentekutt neste uke, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge til FriFagbevegelse.

– Samtidig fikk vi høyere inflasjonstall enn ventet i går, noe som trekker litt i motsatt retning, understreker Knudsen.

Nordea og DNB har snudd

Nordeas sjeføkonom er derimot uenig med sine kollegaer i bransjen.

– Det er ikke lett å finne argumenter for hvorfor de skal sette ned renten, sier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea til Dagens Næringsliv.

– Man må holde det opp mot signalene de har gitt, og dette er ikke veldig annerledes enn hva de har signalisert. Jeg føler bare likevel at summen av informasjon og helhetsinntrykk peker i retning av at det ikke er åpenbart behov for rentekutt. For å si det forsiktig, sier Olsen.

DNB Carnegie har også snudd i sin vurdering, fra å tidligere ha litt tro på rentekutt, skriver E24.

– Alt i alt vil de som leter etter argumenter for et rentekutt ha problemer med å finne dem i dagens rapport. Vi opprettholder vårt syn på at Norges Bank ikke vil kutte renten så mye som rentebanen antyder, og forventer nå kutt i desember og juni, skriver seniorøkonom Oddmund Berg i DNB Carnegie i et notat.

