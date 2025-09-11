Oracle faller etter onsdagens børsfest

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,4 prosent, Dow Jones er opp 0,2 prosent mens S&P 500 har gått opp 0,3 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,03 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 3,5 prosent til 14,81.

Inflasjon

Etter en bunn på 2,8 prosent for kjerneinflasjonen i april og mai, har tempoet kommet opp i 3,1 prosent i juli og august. For total CPI-inflasjon har økningen vært fra 2,3 prosent i april, via 2,7 prosent i juli til nå 2,9 prosent. Samtidig viser tallet på nye dagpengesøkere ny oppgang. I stedet for uendrede 236.000, som ventet, steg tallet til 263.000.

– Jeg tror Fed kutter med 25 basispunkter, sier seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Carnegie.

Oracle

Onsdag steg Oracle-aksjen hele 36 prosent til rekordhøye 328,33 dollar etter at selskapet presenterte tall for årets regnskapsmessige første kvartal, samtidig som ledelsen kom med gode prognoser for fremtiden.

«Vi er alle litt i sjokk, på en veldig god måte», var dommen fra analytiker Brad Zelnick i Deutsche Bank, ifølge CNBC.

Torsdag stiger aksjen ytterligere 0,7 prosent i åpningsminuttene.

Oppdatert klokken 18.44: Etter litt over tre timers handel omsettes Oracle-aksjen for 314,21 dollar, ned 4,3 prosent.

Klarna

Onsdag debuterte den svenske fintech-kjempen Klarna på New York-børsen, noe som endte med en kursoppgang på nesten 15 prosent.

«Klarna går på børs i en fase som minner mer om gjenoppbygging enn eufori. Rentene er høyere, investorene mer selektive, og kravene til lønnsomhet strengere. Det betyr at selskapet må levere – ikke bare vokse», skriver Nordnet-analytiker Roger Berntsen i en oppdatering.

Kort tid etter at torsdagens handel tok til stiger aksjen 2,1 prosent.