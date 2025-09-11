Etter å ha steget til 1.660,63 på det høyeste torsdag morgen, endte hovedindeksen på Oslo Børs ned 0,01 prosent til 1.652,98 torsdag.

Fem av de ti mest omsatte falt, anført av Equinor, Aker BP og Vår Energi på lavere oljepris. SATS og Norwegian steg mest blant de 20 mest omsatte.

Sjømataksjene var i støtet og etter oppgangen på 3,0 prosent onsdag fortsatte indeksen opp 2,0 prosent torsdag. Mowi endte opp 1,8 prosent, mens Salmar steg 2,5 prosent og Bakkafrost endte opp 2,6 prosent.

Pareto Securities forventer ifølge TDN Direkt at lakseprisene vil stige til rundt 73 kroner pr. kilo neste uke, sammenlignet med rundt 70 kroner denne uken. Meglerhuset skriver også at prisøkningen ser ut til å være støttet av forbedret etterspørsel, avtagende volumvekst sammenlignet med året før, og pågående

Airthings, Nykode og EXACT Therapeutics falt til all-time low. SATS, Europris, Norconsult og Bruton steg til all-time high.

Vinnere og tapere

Norwegian steg 3,4 prosent etter at Danske Bank gjenopptar sin dekning av flyselskapet med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 20 kroner.

DOF Group meldte at de er tildelt en kontrakt for ankringstilkoblingstjenester i APAC-regionen med Skandi Hercules og med tilhørende ankrings- og subseainstallasjonstjenester, fremgår det av en børsmelding. Arbeidet er planlagt i første kvartal 2026 med en ventet varighet på omtrent fire uker. Aksjen falt 0,4 prosent.

Storebrand meldte at det har utstedt et nytt senior usikret obligasjonslån på 500 millioner kroner med en kupong på 3 måneders Nibor +1,00 prosent og en løpetid på 5 år. Provenyet fra utstedelsen vil bli brukt til generelle selskapsformål og obligasjonslånet vil bli søkt notert på Nordic ABM. Aksjen endte ned 1,5 prosent.

Gjensidige Forsikring meldte at det hadde fullført en obligasjonsutstedelse på 1,2 milliarder kroner, med henvisning til selskapets børsmelding 10. september. Obligasjonen ble betydelig overtegnet og vil ha en flytende rente tilsvarende tre måneders Nibor pluss 2,15 prosentpoeng pr år. Løpetiden er evigvarende med første innløsningsmulighet etter 5,5 år. Aksjen falt 0,4 prosent.

Onsdag kveld ble det kjent at storeier i SATS , danske TG Nordic Invest, har solgt sine 20,5 millioner aksjer i treningskjeden, tilsvarende 10,06 prosent av selskapet. Salgskursen var på 37,25 kroner.

Tilbake i februar 2024 solgte danskene rett under 10 millioner aksjer til 17 kroner aksjen. De fikk tilbud om å delta i nye nedsalg til en kurs på 18 kroner den påfølgende høsten, men takket nei da de mente prisingen var for lav. SATS-aksjen steg likevel 2,6 prosent til all-time high og er opp knappe 51 prosent så langt i 2025.

Onsdag kveld ble det kjent at Grønn Vekst, som er en del av solutions-segmentet i Cambi, er tildelt en flerårig kontrakt verdt over 200 millioner kroner. Aksjen falt 2,0 prosent.