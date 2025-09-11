Etter å ha steget til 1.660,63 på det høyeste torsdag morgen, endte hovedindeksen på Oslo Børs ned 0,01 prosent til 1.652,98 torsdag.
Fem av de ti mest omsatte falt, anført av Equinor, Aker BP og Vår Energi på lavere oljepris. SATS og Norwegian steg mest blant de 20 mest omsatte.
Sjømataksjene var i støtet og etter oppgangen på 3,0 prosent onsdag fortsatte indeksen opp 2,0 prosent torsdag. Mowi endte opp 1,8 prosent, mens Salmar steg 2,5 prosent og Bakkafrost endte opp 2,6 prosent.
Pareto Securities forventer ifølge TDN Direkt at lakseprisene vil stige til rundt 73 kroner pr. kilo neste uke, sammenlignet med rundt 70 kroner denne uken. Meglerhuset skriver også at prisøkningen ser ut til å være støttet av forbedret etterspørsel, avtagende volumvekst sammenlignet med året før, og pågående
Airthings, Nykode og EXACT Therapeutics falt til all-time low. SATS, Europris, Norconsult og Bruton steg til all-time high.
Vinnere og tapere
Norwegian steg 3,4 prosent etter at Danske Bank gjenopptar sin dekning av flyselskapet med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 20 kroner.
DOF Group meldte at de er tildelt en kontrakt for ankringstilkoblingstjenester i APAC-regionen med Skandi Hercules og med tilhørende ankrings- og subseainstallasjonstjenester, fremgår det av en børsmelding. Arbeidet er planlagt i første kvartal 2026 med en ventet varighet på omtrent fire uker. Aksjen falt 0,4 prosent.
Storebrand meldte at det har utstedt et nytt senior usikret obligasjonslån på 500 millioner kroner med en kupong på 3 måneders Nibor +1,00 prosent og en løpetid på 5 år. Provenyet fra utstedelsen vil bli brukt til generelle selskapsformål og obligasjonslånet vil bli søkt notert på Nordic ABM. Aksjen endte ned 1,5 prosent.
Gjensidige Forsikring meldte at det hadde fullført en obligasjonsutstedelse på 1,2 milliarder kroner, med henvisning til selskapets børsmelding 10. september. Obligasjonen ble betydelig overtegnet og vil ha en flytende rente tilsvarende tre måneders Nibor pluss 2,15 prosentpoeng pr år. Løpetiden er evigvarende med første innløsningsmulighet etter 5,5 år. Aksjen falt 0,4 prosent.
Onsdag kveld ble det kjent at storeier i SATS , danske TG Nordic Invest, har solgt sine 20,5 millioner aksjer i treningskjeden, tilsvarende 10,06 prosent av selskapet. Salgskursen var på 37,25 kroner.
Tilbake i februar 2024 solgte danskene rett under 10 millioner aksjer til 17 kroner aksjen. De fikk tilbud om å delta i nye nedsalg til en kurs på 18 kroner den påfølgende høsten, men takket nei da de mente prisingen var for lav. SATS-aksjen steg likevel 2,6 prosent til all-time high og er opp knappe 51 prosent så langt i 2025.
Onsdag kveld ble det kjent at Grønn Vekst, som er en del av solutions-segmentet i Cambi, er tildelt en flerårig kontrakt verdt over 200 millioner kroner. Aksjen falt 2,0 prosent.
Etter at Oslo Børs stengte meldte fond forvaltet av DNB Asset Management at det hadde kjøpt 3,29 millioner aksjer i SATS. Etter kjøpet eier fond forvaltet av DNB Asset Management 11,74 millioner SATS-aksjer, tilsvarende en eierandel på 5,76 prosent.
Styret i Softox Solutions meldte at det har besluttet å utstede inntil 60 millioner aksjer under finansieringsavtalen med Long State Investments Limited. Aksjen steg 2,5 prosent.
NRC Group meldte at det heleide datterselskapet av NRC Group i Finland er innstilt til en kontrakt på 4,6 millioner euro, og skal etter planen ferdigstilles i desember 2028. Endelig signering kan skje tidligst etter at klagefristen på 14 dager er utløpt. Aksjen
Blandet i shipping
CMB.TECH handles fortsatt til rabatt mot NAV, ifølge TDN Direkt. Finansdirektør Ludovic Saverys tror markedet etter hvert vil forstå caset og at aksjekursen vil komme opp.
–Vi tror det skyldes at investorer trenger tid til å bli kjent med historien vår. Aksjekapitalen vil rotere fra Golden Ocean-aksjonærer til et mer diversifisert, større selskap. Vi lar tallene tale for seg selv: Gi det et par kvartaler i et godt marked, så vil resultatene vise operasjonell giring, sier Saverys til TDN Direkt under Pareto Securities' energikonferanse onsdag.
Det som skiller CMB.TECH fra et typisk «pure play»-shippingselskap er diversifisering og fokus på avkarbonisering, mener Saverys.
Han legger til at de hele tiden analyserer tilbud- og etterspørselsdynamikken, særlig på tilbudssiden, og investerer nettopp i de segmentene som har lave ordrebøker. Aksjen falt 3,95 prosent på Nasdaq onsdag og endte ned 3,4 prosent på Oslo Børs torsdag.
Wallenius Wilhelmsen planlegger å redusere selskapets likviditetsbalanse, meldte TDN Direkt.
- Vi som selskap har ikke en ambisjon om å ha to milliarder dollar i likviditetsreserve på balansen. Det er ikke bra fra et balanseperspektiv. Men enten det blir å betale utbytte, nedbetaling av gjeld eller investering i driften gjenstår å se. Først må vi diskutere med styret, uttalte Bukholm under Pareto Securities' energikonferanse torsdag.
- Vår utbyttepolitikk er faktisk veldig fleksibel, det er 30-50 prosent av nettoresultat, men vi kan betale ut mer også som en del av utbyttepolitikken, la han til. Aksjen falt 0,2 prosent.
Odfjell meldte etter stengetid at primærinnsider Adrian Lenning hadde solgt 5.960 A-aksjer til en gjennomsnittskurs på 116.00 kroner, og kjøpt 1.500 A-aksjer til gjennomsnittskurs 116,20 per aksje. Etter dette eier Adrian Lenning 16.973 A-aksjer i Odjfell SE. Aksjen falt 0,3 prosent.
BW Offshore meldte at det har fullført en refinansiering av sin rullerende kredittfasilitet (RCF). Den nye er på 220 millioner dollar med forfall 10. november 2028. Den tilbys av et konsortium på ni internasjonale banker, er priset med en margin på 250 basispunkter over dollar SOFR. Aksjen falt 0,1 prosent.
Positiv til tank
Tankmarkedet peker mot en markant oppside inn i fjerde kvartal, drevet av forventninger om sterke rater, høy råoljetilgjengelighet og økende lagringsbehov, uttalte analysesjef Eirik Haavaldsen i Pareto Securities til TDN Direkt under meglerhusets energikonferanse torsdag.
Haavaldsen pekte på en sterk utvikling i tankspotratene og utelukker ikke at VLCC-ratene vil stige over 100.000 dollar pr dag-nivået i løpet av 2025.
- Hvor høyt det kan gå får man se, men jeg vil si at tankmarkedet i dag ser mye sterkere ut enn det gjorde for tolv måneder siden, la han til.
Analysesjefen pekte også på at den sterke utviklingen av konsolideringer av skipsverft man observerer nå bidrar til å holde prisene oppe.
Frontline falt 1,1 prosent, mens Okeanis Eco Tankers steg 0,7 prosent og Hafnia falt 2,7 prosent.
Hafnia falt i kjølvannet av meldingen om at det vil utbetale 80 prosent utbytte av nettoresultatet for tredje kvartal 2025. Selskapet meldte også at det er inngått en bindende avtale om kjøp av 14,45 prosent av aksjene i Torm fra Oaktree.
Tor Olav Trøims tanksatsing Bruton steg 20,9 prosent på Euronext Growth. Selskapet vil nå hente 100 millioner dollar i ny egenkapital. Selskapet er i samtaler med et annet Trøim-selskap, Andes Tankers, som eier to VLCC-skip under bygging, om en sammenslåing.
En ny kapitalutvidelse på ytterligere 270 millioner dollar kan komme i neste runde i forbindelse med at tankflåten dobles fra to til fire fartøyer.
Oljepris og produksjon
WTI-oljen var ned 1,5 prosent til 62,61 dollar fatet da OSlo Blørs stengte. Brent-oljen med november-levering var ned 1,6 prosent til 66,43 dollar fatet. Ved børsslutt onsdag lå prisen på 67,06 dollar.
Opec anslår at den gjennomsnittlige råoljeproduksjonen for de 12 Opec-landene var 27,948 millioner fat pr. dag i august, opp fra 27,470 millioner fat pr. dag måneden før.
Tall fra sekundære kilder anslår at Saudi-Arabias produksjon i august var 9,709 millioner fat pr. dag, mot 9,450 millioner fat pr dag foregående måned, meldte TDN Direkt.
Opec+ venter fortsatt at etterspørselen i 2025 vil bli 42,5 millioner fat pr. dag, og fremdeles øke til 43,1 millioner fat i 2026.
Equinor falt 0,9 prosent, mens Aker BP endte ned 1,6 prosent og Vår Energi falt 0,8 prosent. Okea falt 0,6 prosent etter å ha meldt om et oljefunn nær Bragefeltet. DNO endte ned 3,3 prosent.