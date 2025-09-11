Tøffe tider i USA

USAs konsumprisvekst i august var torsdagens viktigste makrotall. En årlig økning på 2,9 prosent ventet, og dette var også fasiten. Nivået var imidlertid det høyeste siden januar, Også kjerneinflasjonen på 3,1 prosent tilsvarte økonomenes forventninger, og igjen må vi tilbake til januar for å finne høyere tall.

Stigende inflasjon taler vanligvis for rentehevinger, men et stadig verre jobbmarked trekker i motsatt retning. I forrige uke bykset antallet nye søknader om arbeidsledighetstrygd til 263.000 – mer enn noen gang siden sent i coronaåret 2021 og langt over konsensusestimatet på 235.000.

Uansett var Europas Stoxx 600-indeks og amerikanske S&P 500 opp med 0,5–0,6 prosent ved halv fem-tiden. Franske Technip Energies, som blant annet bygger energiinfrastruktur, fikk et kursløft på nesten 4 prosent. Årsaken var noe så sjeldent som et oppkjøp som ble godt mottatt i markedet. Technip skal nemlig plukke opp Ecovysts kjemikalievirksomhet i USA for 556 millioner dollar. Tanken er å utvide førstnevntes kompetanseområder, øke eksponeringen mot «det grønne skiftet» og bedre inntjeningen per aksje. At prislappen ikke ble regnet som «for høy» bidro til den positive markedsreaksjonen.

I USA viste Opendoors kursutvikling at en dyktig toppsjef bokstavelig talt kan være verdt sin vekt i gull – og langt mer. Aksjekursen steg med 54 prosent, da det ble kjent at Kaz Nejatian fra Shopify tar over roret i den nettbaserte boligsalgsplattformen, samt at de to gründerne vender tilbake til styret. Selskapets børsverdi økte med 2,3 milliarder dollar, tilsvarende prisen på 18,2 tonn gull.

Blant de større amerikanske aksjene var Micron en vinner, Oppturen på nær 8 prosent skyldtes delvis at Citigroup-analytiker Christopher Danely jekket opp sitt kursmål fra 150 dollar til 175 dollar – noe som tilsa en oppside på rundt 25 prosent. Han tror kvartalstallene som blir publisert 23. september blir omtrent som ventet, men at guidingen vil overraske positivt.