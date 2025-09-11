Wall Street i grønt etter inflasjonstall

Saken oppdateres utover handelsdagen.

Oppdatert klokken 21.00:

Samleindeksen S&P 500 stiger 0,8 prosent til 6.585 poeng, mens industriselskapenes indeks Dow Jones stiger med 1,3 prosent til 46.089 poeng. Teknologitunge Nasdaq er også opp 0,7 prosent hittil til 22.044 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,0 prosent. Tidligere i dag falt den til under 4 prosent for første gang siden april etter nye inflasjonstall. VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, er ned 3,8 prosent til 14,77. Indeksen måler forventede svingninger i S&P-500 indeksen de neste 30 dagene, basert på opsjonshandel.

Inflasjon

Etter en bunn på 2,8 prosent for kjerneinflasjonen i april og mai, har tempoet kommet opp i 3,1 prosent i juli og august. For total CPI-inflasjon har økningen vært fra 2,3 prosent i april, via 2,7 prosent i juli til nå 2,9 prosent. Samtidig viser tallet på nye dagpengesøkere ny oppgang. I stedet for uendrede 236.000, som ventet, steg tallet til 263.000.

– Jeg tror Fed kutter med 25 basispunkter, sier seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Carnegie.

Oracle

Onsdag steg Oracle-aksjen hele 36 prosent til rekordhøye 328,33 dollar etter at selskapet presenterte tall for årets regnskapsmessige første kvartal, samtidig som ledelsen kom med gode prognoser for fremtiden. Torsdag er aksjen ned 5,8 prosent.

Andre bevegelser

Den amerikanske konkurransetilsynsmyndigheten FTC opplyste torsdag at de ønsker mer informasjon fra syv selskaper. Formålet er å få bedre innsyn i hvordan disse selskapene måler, tester og overvåker teknologiens potensielt negative effekter. Selskapene inkluderer deriblant Alphabet som er opp 1,0 prosent og Meta som ligger flatt.

Alibaba stiger 7,8 prosent etter at selskapet la frem planer om å utstede et konvertibelt nullkuponglån på 3,2 milliarder dollar.

Den amerikanske mediekjempen Paramount Skydance stiger torsdag etter at The Wall Street Journal meldte at det nyfusjonerte selskapet vurderer et bud på Warner Bros. Discovery. Paramount stiger 8 prosent, og Warner Bros. Discovery skyter opp 26 prosent.