Disse aksjene kan vinne mest på rentekutt

Selskaper med mye flytende rente på gjeldssiden av balansen kan bli de største vinnerne dersom Fed kutter renten i neste uke, skriver CNBC.

Et rentekutt vil kunne redusere lånekostnaden betydelig for selskaper med flytende rente, som ofte er mindre selskaper med lavere markedsverdi. Goldman Sachs publiserte tidligere i september en oversikt over aksjer med høy andel flytende rente, der blant annet H.B Fuller og Wyndham Hotels & Resorts trekkes frem.

Det amerikanske kjemiselskapet H.B Fuller har totalt 2,1 milliarder dollar i gjeld og har falt 9 prosent hittil i år. Hotellkjeden Wyndham Hotels & Resorts har en total gjeld på 2,5 milliarder dollar og er ned 16 prosent i år. Flere analytikere er optimistiske til aksjene, og ser en betydelig oppside.

Markedet priser inn en sannsynlighet på 89 prosent for et kutt på 0,25 prosentpoeng, og 11 prosent for et halvt prosentpoeng, ifølge CME's FedWatch Tool.