Hollywood-kamp med Ellison-muskler

David Ellison har fått kontroll på Paramount og går nå løs på neste mål: hele Warner Bros. Discovery.

KLAR FOR KJEMPEBUD: David Ellison har sikret seg kontroll over Paramount og retter nå blikket mot Warner Bros. Foto: Evan Agostini/AP
KLAR FOR KJEMPEBUD: David Ellison har sikret seg kontroll over Paramount og retter nå blikket mot Warner Bros. Foto: Evan Agostini/AP
Paramount Skydance, nylig slått sammen under ledelse av David Ellison, forbereder et bud på hele Warner Bros. Discovery. Budet skal i hovedsak bestå av kontanter og er støttet av Ellison-familien, melder Bloomberg.

Ellison, sønn av verdens nest rikeste mann, Oracle-gründer Larry Ellison, sikter høyt med sin nyfusjonerte mediegigant. Warner Bros. vurderes nå til over 300 milliarder kroner og inkluderer tunge merkevarer som CNN, HBO og HBO Max.

– Budet vil omfatte hele selskapet, inkludert kabelnettverk og filmstudio, ifølge kilder med kjennskap til saken, skriver Bloomberg.

Mens konkurrenter kvitter seg med lineær-TV, satser Ellison på det motsatte. Målet er å vekke liv i gamle kabelhelter som MTV, Nickelodeon og Comedy Central. Samtidig skal Paramounts strømmesatsing løftes, kostnadene kuttes med over 2 milliarder dollar og nye milliardavtaler for innhold og sport er allerede signert.

