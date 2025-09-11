Rekordfest på Wall Street: Mediekjempe til værs

Alle de tre hovedindeksene holder seg på rekordnivåer. Dow Jones steg 1,36 prosent til 46.107 poeng, S&P 500 økte 0,85 prosent til 6.587 poeng, og Nasdaq endte opp 0,72 prosent til 22.043 poeng.

Volatilitetsindeksen VIX, også kjent som fryktindeksen, var ned 4,36 prosent til 14,68.

Renten på tiårige amerikanske statsrenter ligger på rundt 4,02 prosent. Tidligere i dag falt den til under 4 prosent for første gang siden april etter nye inflasjonstall.

Aksjer steg torsdag etter at markedet tolket ferske inflasjonstall som et tegn på at Federal Reserve trolig vil kutte styringsrenten neste uke.

Etter en bunn på 2,8 prosent kjerneinflasjon i april og mai, har tempoet kommet opp i 3,1 prosent i juli og august. For total CPI-inflasjon har økningen vært fra 2,3 prosent i april, via 2,7 prosent i juli til nå 2,9 prosent.

Samtidig viser tallet på nye dagpengesøkere ny oppgang. I stedet for uendrede 236.000, som ventet, steg tallet til 263.000. Dette er høyeste antall på fire år. Målt ikke ved tilgangen på nye søkere, men den totale beholdningen, har «jobless claims» ligget temmelig stabilt på uvant høye 1,9 millioner siden mai.

Bud på Warner Bros. Discovery

Den amerikanske mediekjempen Paramount Skydance steg torsdag etter at The Wall Street Journal meldte at det nyfusjonerte selskapet vurderer et bud på Warner Bros. Discovery. Paramount endte opp 15,55 prosent, og Warner Bros. Discovery skjøt opp 28,95 prosent.

Andre bevegelser

Opendoor Technologies steg hele 79,52 prosent torsdag etter at selskapet utnevnte Shopify-toppen Kaz Nejatian til ny konsernsjef og medgründer Keith Rabois til styreleder.

Onsdag steg Oracle -aksjen hele 36 prosent til rekordhøye 328,33 dollar etter at selskapet presenterte tall for årets regnskapsmessige første kvartal, samtidig som ledelsen kom med gode prognoser for fremtiden. Torsdag snudde aksjen og endte ned 6,50 prosent.

Delta Air Lines falt 1,61 prosent etter at selskapet gjentok guidingen for tredje kvartal. Selskapet venter et resultat per aksje på mellom 1,25 og 1,75 dollar.

Blant de større amerikanske aksjene var Micron en vinner, Oppturen på 7,48 prosent skyldtes delvis at Citigroup-analytiker Christopher Danely jekket opp sitt kursmål fra 150 dollar til 175 dollar – noe som tilsa en oppside på rundt 25 prosent. Han tror kvartalstallene som blir publisert 23. september blir omtrent som ventet, men at guidingen vil overraske positivt.