Analytikerkræsjet: – Norsk Hydro er for lavt priset
Norsk Hydro er så langt i år opp litt over ti prosent. Analytiker Bengt Jonassen i ABG Sundal Collier mener markedet er i ferd med å passere bunnen og sier KJØP. Evelina Sarul i Norne Securities ser negativt prispress og sier HOLD.
Publisert 12. sep. | Oppdatert 19. sep.
Kutter: Norsk Hydro, under ledelse av Eivind Kallevik, drar i gang en rekke kostnadskuttinitiativ. Det verdsettes på Oslo Børs, der kursen peker stadig oppover. Foto: Chris Ratcliffe/Bloomberg