Bred oppgang i Asia: Tangerer all-time high

De fleste toneangivende indeksene i Asia-regionen var i positivt terreng like før klokken 06.30 fredag. Den gode stemningen kommer etter nye rekorder torsdag for S&P 500, Nasdaq 100 og MSCIs verdensindeks, drevet av ferske amerikanske inflasjonstall og økte forventninger om rentekutt.

MSCI-indeksen for asiatiske aksjer har nå steget med over 20 prosent hittil i år, og ligger bare 0,3 prosent unna toppen fra 2021, melder Bloomberg.

I Asia-handelen var det flere teknologiselskaper som utmerket seg. Alibaba er opp rundt 6 prosent, og SK Hynix stiger 7 prosent.

– Fremvoksende markedsaktiva er posisjonert for videre oppgang nå som prisdata har åpnet for at Fed kan begynne lettelser neste uke, og muligens resten av året. Den tydelige dreiningen mot aggressiv pengepolitisk lettelse presser kortsiktige renter ned og svekker dollaren – en kombinasjon som EM-tradere ønsker velkommen så lenge resesjonsfaren forblir lav, sier markedsstrateg Mary Nicola i Bloomberg Intelligence.

Japanske Nikkei 225 er opp rundt én prosent.

Kinas Shanghai Composite stiger 0,2 prosent.

I Hongkong er Hang Seng opp rundt 1,5 prosent.

Sørkoreanske Kospi stiger 1,3 prosent.

Australske S&P/ASX 200 er opp rundt 0,7 prosent.