Dette skjer i dag

Russland: BNP 2. kv. endelig, kl. 18.00

Annet:

Baker Hughes: Riggtelling, kl. 19.00

Ekskl. utbytte:

Spir Group

Ordinær generalforsamling:

Hynion

Her er de viktigste sakene i Finansavisen fredag:

Widar Salbuvik, en av gründerne bak Pareto, hevder han ble nektet å by på statens salg av Argentum – til tross for at han var villig til å betale langt mer enn sluttprisen.

Han beskriver prosessen som urettferdig og lukket, og reagerer sterkt på at han og andre interessenter ble avvist i en likelydende e-post fra Pareto-sjef Christian Jomaas.

Salbuvik sier han kunne bydd godt over 225 millioner kroner, men aldri fikk muligheten. Departementet på sin side forsvarer salget og sier prosessen har vært ryddig og markedsmessig.

Eiendomsinvestoren Kjell Kristiansen kaller seg selv «totalt blakk» – men handler likevel luksusvillaer.

Nå har han kjøpt en dødsboeiendom på Frogner for 28 millioner kroner – og lagt den ut for salg til hele 45 millioner, uten at det er gjort store oppgraderinger innvendig.

Kristiansen er tidligere omtalt som «verdens beste prutemann», men også kjent for kontroversielle blankoskjøp og videresalg.

Megleren hevder Kristiansen denne gangen har gjort opp, og peker på nytt tak og vinduer som løft for eiendommen. Nå gjenstår det å se om markedet er villig til å betale prisen.

Tor Olav Trøim satser tungt på tankmarkedet og vil hente hele 370 millioner dollar i ny egenkapital – tilsvarende 3,7 milliarder kroner.

Gjennom selskapet Bruton planlegger Trøim å slå seg sammen med Andes Tankers II, som har to supertankere under bygging. Flåten kan dermed vokse til fire skip – med børsnotering i New York i 2026.

Flere tidligere Frontline-sjefer er med på eiersiden, sammen med internasjonale rederprofiler. Målet er å bygge et nytt tankeventyr – med markedets laveste kostnadsnivå.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om tuttifrutti. Bondelagsleder Bjørn Gimming jubler over valgresultatet – og sier han «våknet med et smil om munnen».

I sin leder skriver Trygve Hegnar at Senterpartiet på vippen gir mye å hente i «tuttifrutti-skålen». SV vil ha stans i all oljeleting og at Oljefondet skal selge seg ut av alle israelske selskaper. Glem det, skriver Hegnar.

Også Rødt og Sp får klar beskjed: EØS-avtalen ligger fast – her «leker ikke Gahr Støre».

Konklusjonen? Ifølge Hegnar venter «muntre tuttifrutti-tider» på Stortinget – og moroa har bare så vidt begynt.