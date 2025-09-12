Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne flatt, eller innenfor intervallet [-0,4, 0,4] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at det i går igjen kom amerikanske makrotall som satte tonen i markedene.

«Inflasjonstallene for august kom inn på linje med forventningene, mens de ukentlige jobbtallene (US Weekly Jobless Claims) overrasket på oppsiden. Den kombinasjonen – stabil inflasjon og et kjøligere arbeidsmarked – styrker markedets tro på at Fed vil kutte renten neste uke», skriver analytikeren.

På Wall Street var det de små og mellomstore selskapene som ledet an.

«Dette er ikke tilfeldig: disse selskapene er mer rentefølsomme, da de er mer avhengige av lånefinansiering og har mindre bufferkapital enn de store børsgigantene», fortsetter Berntsen.

Han påpeker at ser man utover den amerikanske børsen, har inneværende uke vært positiv for de fleste markeder globalt.

«Faktisk er måneden så langt også sterk, noe som står i sterk kontrast til den historiske tendensen om at september ofte er en svak måned for aksjer. Denne utviklingen illustrerer hvordan pengepolitikk og makroøkonomiske signaler til tider kan trumfe sesongmønstre», skriver analytikeren.

«For investorer betyr dette at renter og makrodata fortsatt er den viktigste kortsiktige drivkraften. Et eventuelt rentekutt neste uke kan gi et ytterligere løft til risikoviljen», fortsetter Berntsen.

Asia

De fleste toneangivende indeksene i Asia-regionen var i positivt terreng like før klokken 06.30 fredag. Den gode stemningen kommer etter nye rekorder torsdag for S&P 500, Nasdaq 100 og MSCIs verdensindeks, drevet av ferske amerikanske inflasjonstall og økte forventninger om rentekutt.

MSCI-indeksen for asiatiske aksjer har nå steget med over 20 prosent hittil i år, og ligger bare 0,3 prosent unna toppen fra 2021, melder Bloomberg.

Japanske Nikkei 225 er opp rundt én prosent. Kinas Shanghai Composite stiger 0,2 prosent, og i Hongkong er Hang Seng opp rundt 1,5 prosent.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen med november-levering er fredag morgen ned 0,80 prosent til 65,84 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,85 prosent på 61,84 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 66,43 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Wall Street

Alle de tre hovedindeksene holder seg på rekordnivåer. Dow Jones steg 1,36 prosent til 46.107 poeng, S&P 500 økte 0,85 prosent til 6.587 poeng, og Nasdaq endte opp 0,72 prosent til 22.043 poeng.

Den amerikanske mediekjempen Paramount Skydance steg torsdag etter at The Wall Street Journal meldte at det nyfusjonerte selskapet vurderer et bud på Warner Bros. Discovery. Paramount endte opp 15,55 prosent, og Warner Bros. Discovery skjøt opp 28,95 prosent.

Opendoor Technologies steg hele 79,52 prosent torsdag etter at selskapet utnevnte Shopify-toppen Kaz Nejatian til ny konsernsjef og medgründer Keith Rabois til styreleder.

Onsdag steg Oracle -aksjen hele 36 prosent til rekordhøye 328,33 dollar etter at selskapet presenterte tall for årets regnskapsmessige første kvartal, samtidig som ledelsen kom med gode prognoser for fremtiden. Torsdag snudde aksjen og endte ned 6,50 prosent.