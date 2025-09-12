Oslo Børs faller fredag formiddag.

Kl. 11.08 står hovedindeksen i 1.647,89, ned 0,31 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 2 milliarder kroner.

Bevegelser

Link Mobility faller 5,84 prosent til 33,05 kroner. Torsdag kveld det kjent at Jens Rugseth og Rune Syversens Karbon Invest har kvittet seg med 15,9 millioner aksjer i Link. Aksjen ble solgt til en kurs på 33,50 kroner, 4,6 prosent under torsdagens sluttkurs.

I tillegg har Jens Rugseth, gjennom sitt heleide selskap Rugz AS, solgt alle sine 500.000 aksjer til samme pris, samt at andre tilknyttede parter har solgt 523.739 aksjer.

Frontline styrkes 2,75 prosent til 227,60 kroner etter at VLCC-ratene ifølge Fearnleys steg hele 15,7 prosent i går på strekningen Midtøsten-Kina.

«Alt tyder på at de underliggende forholdene er stramme og blir strammere. Ettersom etterspørselen fra Midtøsten har nådd toppen, begynner Opec-økningene akkurat nå å treffe fraktmarkedet», skriver Arctic Securities i en oppdatering.

– Arbeiderpartiet opererer med slagordet «nå er det vanlige folks tur». Mitt slagord er «nå er det VLCC-ene sin tur». I dag har vi omtrent ingen skip på langsiktige t/c-kontrakter. Vi opererer nærmest med 100 prosent eksponering mot spotmarkedet, sa Frontline-sjef Lars Barstad til Finansavisen torsdag.

Hunter Group styrkes 3,94 prosent til 1,32 kroner, og Okeanis Eco Tankers klatrer 3,56 prosent til 291,00 kroner.

Sats styrkes 0,80 prosent til 40,05 kroner, etter å for første gang ha bikket 40 kroner intradag torsdag. Onsdag kveld ble det kjent at storeier i SATS , danske TG Nordic Invest, har solgt sine 20,5 millioner aksjer i treningskjeden, tilsvarende 10,06 prosent av selskapet. Salgskursen var på 37,25 kroner.

Etter nedsalget til TG Nordic Invest kjøpte Folketrygdfondet omtrent en fjerdedel av aksjene. Torsdag kveld meldte DNB-fond at de har kjøpt 3,3 millioner aksjer og har passert 5 prosent eierskap.

Fusjonen mellom Aker Horizons-datter Aker Horizons Holding, og Aker-datter AKH HoldCo, er nå fullført. Som følge av dette vil aksjonærer i Aker Horizons pr. 8. september motta fusjonsvederlag bestående av 0,267963 kroner i kontanter og 0,001898 Aker-aksjer pr. aksje i Aker Horizons. Aker Horizons styrkes nå 4,86 prosent til 0,41 kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen med november-levering er fredag morgen opp 0,14 prosent til 66,46 dollar fatet, mens det ved børslutt torsdag ble omsatt for 66,43 dollar. WTI-oljen stiger 0,02 prosent på 62,38 dollar fatet.

Equinor faller 1,12 prosent til 138,60 kroner, mens Aker BP er ned 0,70 prosent til 242,80 kroner. Vår Energi svekkes 1,07 prosent til 33,18 kroner.