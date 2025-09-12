Oljefondet: Utelukker nytt selskap

Oljefondet utelukker Eramet på anbefaling fra Etikkrådet, som mener det er uakseptabel risiko for at gruveselskapet krenker urfolks rettigheter og bidrar til miljøødeleggelser i Indonesia.

Category iconFinans
Publisert 12. sep. | Oppdatert 12. sep.
Article lead
+ mer
lead
Foto: Naina Helen Jama
Foto: Naina Helen Jama
NTB
Tips meg
Del

Eramet opererer en gruve som utvinner nikkel på øya Halmahera i Indonesia.

– Gruven ligger i et område med et enestående rikt biologisk mangfold. Nikkelutvinningen vil medføre at store arealer med intakt regnskog blir avskoget og at viktige leveområder for truede og endemiske arter går tapt, påpeker Etikkrådet.

Rådet mener derfor at det er «uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til eller er ansvarlig for alvorlig miljøskade og grove krenkelser av menneskerettighetene til ukontaktede urfolk».

Dette fordi avskogingen vil «true overlevelsen til urfolk i frivillig isolasjon som har sitt leveområde i skogen».

Regnskogen på Halmahera er viktig for det globale biologiske mangfoldet, og urfolksgruppene som lever i isolasjon der, tilhører verdens mest sårbare folkeslag og har ingen alternative leveområder, påpeker Etikkrådet.

På bakgrunn av Etikkrådets anbefaling besluttet Norges Bank 11. september derfor å utelukke det franske gruveselskapet fra oljefondets portefølje.

Fondet eide ved utgangen av juni 0,44 prosent av Eramet, en aksjepost verdt drøyt 68 millioner kroner.

Finans

Informasjon om bruk av AI