Eramet opererer en gruve som utvinner nikkel på øya Halmahera i Indonesia.

– Gruven ligger i et område med et enestående rikt biologisk mangfold. Nikkelutvinningen vil medføre at store arealer med intakt regnskog blir avskoget og at viktige leveområder for truede og endemiske arter går tapt, påpeker Etikkrådet.

Rådet mener derfor at det er «uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til eller er ansvarlig for alvorlig miljøskade og grove krenkelser av menneskerettighetene til ukontaktede urfolk».

Dette fordi avskogingen vil «true overlevelsen til urfolk i frivillig isolasjon som har sitt leveområde i skogen».

Regnskogen på Halmahera er viktig for det globale biologiske mangfoldet, og urfolksgruppene som lever i isolasjon der, tilhører verdens mest sårbare folkeslag og har ingen alternative leveområder, påpeker Etikkrådet.

På bakgrunn av Etikkrådets anbefaling besluttet Norges Bank 11. september derfor å utelukke det franske gruveselskapet fra oljefondets portefølje.

Fondet eide ved utgangen av juni 0,44 prosent av Eramet, en aksjepost verdt drøyt 68 millioner kroner.