Farlige rentesignaler venter Oslo Børs

Til tross for en svakere oljepris og fortsatt brysomme inflasjonstall, kunne Oslo Børs skilte med en oppgang siste uke på litt over én prosent. Investorene lot seg dermed ikke affisere av kjerneinflasjonstall for august på over tre prosent, klart høyere enn ventet, og som gjør det åpenbart vanskeligere for Norges Bank å kutte styringsrenten ved det kommende rentemøtet torsdag 18. september.

Samtidig viser den nylig fremlagte Regionalt nettverk-rapporten at norsk økonomi er i god gjenge, der mange bedrifter rapporterer om problemer med å finne tilstrekkelig kvalifisert arbeidskraft. Dette skaper et underliggende høyt lønnspress, og bedriftene – ifølge rapporten – forventer en nominell lønnsvekstrate i år på over fire prosent. Et stramt arbeidsmarked, kombinert med det høye lønnspresset, gir klare føringer for en vedvarende stram norsk pengepolitikk.

Parallelt peker lange globale statsrenter klart oppover – en renteoppgang som også gir implikasjoner for det norske penge- og kredittmarkedet, da dette er en integrert del av de internasjonale fremmedkapitalmarkedene. Både særnorske og internasjonale drivere gir nå klare føringer om norske styringsrenter over nivåene mange børsinvestorer har posisjonert seg for.

Siden årsskiftet har Hovedindeksen på Oslo Børs steget rundt 16 prosent. Hensyntatt et oljeprisfall i samme periode på over ti prosent, tolkes dette som at en stor del av børsoppgangen har fått drahjelp av investorenes suksessivt fallende renteforventninger. Dette bildet må nå reverseres, og vil for alvor synke inn i brede investorkretser når Norges Bank til uken trolig gir klare føringer om forholdsvis høye renter også fremover.

I fravær av nye andrekvartalsrapporter og med få spesifikke selskapsnyheter i sikte, tror vi den kommende handelsuken til fulle vil styres av hvilke rentesignaler som kommer fra Norges Bank – og ikke minst hva den amerikanske sentralbanken melder under sitt møte onsdag. Også amerikansk økonomi sliter med å få inflasjonskarusellen under kontroll, noe som etter læreboken gir utsikter til en fortsatt kontraktiv amerikansk pengepolitikk. Flere renteskuffelser står altså i kø for investorene på Oslo Børs, mener vi – og sammen med en stadig svakere oljepris kan det ligge an til en rød børsuke her hjemme.

God helg og god lesning!

Sigurd E. Roll, Investoransvarlig Kapital