Wall Street venter på neste ukes rentekutt

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Dow Jones og S&P 500 falt 0,1 prosent mens Nasdaq er opp 0,1 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,06 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, er uforandret på 14,71.

Oracle

Onsdag steg Oracle-aksjen hele 36 prosent til rekordhøye 328,33 dollar etter at selskapet presenterte tall for årets regnskapsmessige første kvartal, samtidig som ledelsen kom med gode prognoser for fremtiden.

Torsdag var det tid for gevinstsikring, og aksjen falt over seks prosent. Kort tid etter at fredagens handel tok til faller aksjen ytterligere 1,1 prosent.

«Oracle melder seg på i KI-racet med et brak. Aksjen skjøt i været etter nyheten om en eksplosiv vekst i ordreboken», skriver Nordea i en ny rapport fredag.

Det går mot rentekutt neste uke

«I går var det igjen amerikanske makrotall som satte tonen i markedene. Inflasjonstallene for august kom inn på linje med forventningene, mens de ukentlige jobbtallene overrasket på oppsiden. Den kombinasjonen – stabil inflasjon og et kjøligere arbeidsmarked – styrker markedets tro på at Fed vil kutte renten neste uke», skriver Nordnet-analytiker Roger Berntsen i en oppdatering.

Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom i SpareBank 1 Sør-Norge, tror også det går mot rentekutt i USA neste uke.

– Det er en klar forventning om rentekutt, så vi regner ikke med noen overraskelser der. Men det blir veldig interessant å høre kommentarene, og hvordan Fed vurderer utsiktene. Både med tanke på Trump sine tollatser og en inflasjon som har steget, sier Knudsen.

Europa

Torsdag valgte den europeiske sentralbanken å holde styringsrentene uendret, hvilket var i tråd med forventningene.

«Inflasjonsutsiktene er lite endret fra juni. ECB venter nå at inflasjonen i år havner på 2,4 prosent, men at den avtar til 1,9 prosent neste år. Vekstutsiktene er justert litt opp i år, til 1,2 prosent, men litt ned neste år til 1,0 prosent. ECB vurderer risikoen knyttet til vekstutsiktene som balansert», skriver DNB Carnegie i en oppdatering.