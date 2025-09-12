Hovedindeksen på Oslo Børs endte dagen opp 0,1 prosent til 1.654,62 poeng.

Tankfest

Fredag rapporterte Clarksons at ratene for moderne VLCC-tankskip (Very Large Crude Carriers) bykset over 20 prosent på én dag til godt over 80.000 dollar dagen. Det sendte tankaksjene til værs på Oslo Børs.

Frontline steg 4,2 prosent til 230,90 kroner.

«Alt tyder på at de underliggende forholdene er stramme og blir strammere. Ettersom etterspørselen fra Midtøsten har nådd toppen, begynner Opec-økningene akkurat nå å treffe fraktmarkedet», skriver Arctic Securities i en oppdatering.

– Arbeiderpartiet opererer med slagordet «nå er det vanlige folks tur». Mitt slagord er «nå er det VLCC-ene sin tur». I dag har vi omtrent ingen skip på langsiktige t/c-kontrakter. Vi opererer nærmest med 100 prosent eksponering mot spotmarkedet, sa Frontline-sjef Lars Barstad til Finansavisen torsdag.

Tankaksjen Hunter Group endte på sin side opp 7,7 prosent til 1,37 kroner, mens Okeanis Eco Tankers steg 3,4 prosent til 290,50 kroner.

Andre bevegelser

Shippingselskapet CMB.Tech endte dagen opp 3,6 prosent til 95,90 kroner etter at meglerhuset KBC Securities tok opp dekning av aksjen med et kursmål på 11 euro, som tilsvarer rundt 127 kroner.

Sats endte opp 0,5 prosent til 39,90 kroner, etter å for første gang ha bikket 40 kroner intradag torsdag. Onsdag kveld ble det kjent at storeier i SATS , danske TG Nordic Invest, har solgt sine 20,5 millioner aksjer i treningskjeden, tilsvarende 10,06 prosent av selskapet. Salgskursen var på 37,25 kroner.

Etter nedsalget til TG Nordic Invest kjøpte Folketrygdfondet omtrent en fjerdedel av aksjene. Torsdag kveld meldte DNB-fond at de har kjøpt 3,3 millioner aksjer og har passert 5 prosent eierskap.

Fusjonen mellom Aker Horizons-datter Aker Horizons Holding, og Aker-datter AKH HoldCo, er nå fullført. Som følge av dette vil aksjonærer i Aker Horizons pr. 8. september motta fusjonsvederlag bestående av 0,267963 kroner i kontanter og 0,001898 Aker-aksjer pr. aksje i Aker Horizons. Aker Horizons endte derfor dagen opp 36,1 prosent til 0,53 kroner.

Oljeprisen

Ved børsens stengetid ble et fat nordsjøolje (Brent spot) omsatt for 67,44 dollar, opp 1,8 prosent. Brent-oljen med levering i november ble omsatt for 67,46 dollar, opp 1,7 prosent.

Børslokomotivet Equinor endte opp 0,1 prosent til 241,50 kroner, mens Aker BP falt 0,1 prosent til 244,20 kroner. Vår Energi endte ned 0,5 prosent til 33,36 kroner.