Warner Bros. opp 9 prosent

Flere oljeaksjer gjorde det bra fredag, idet et ukrainsk angrep på Russlands Primosk-terminal og en stans i partenes fredsforhandlinger bidro til at Brentprisen la på seg nesten 2 prosent. I vår del av verden fikk Tullow Oil og Galp Energia kursløft på 1–2 prosent.

At Ukraina-konflikten neppe avsluttes med det første bidro også til at oppgangen fortsatte for leverandører til krigsindustrien, inkludert jagerflyprodusentene Dassault Aviation og Bae Systems, samt Thales, som lager luftforsvarssystemer. Oppturen ble på 1–3 prosent.

I USA var Super Micro Computer-kursen opp med mer enn 3 prosent ved halv fem-tiden. Selskapet har begynt å levere sine nye kunstig intelligens-fokuserte serversystemet, som selges under navnet Blackwell Ultra, til kunder over hele verden.

Adobe-kursen åpnet langt høyere, men falt senere tilbake til nær utgangspunktet. Programvareselskapet meldte om en omsetningsvekst på uventet høye 11 prosent i det seneste kvartalet. Også inntjeningen oversteg konsensusestimatet. Ledelsen fortalte at kunstig intelligens-funksjonalitet bidro økt etterspørsel, og guidingen for regnskapsåret ble jekket opp.



For Warner Bros. Discovery ble kursoppgangen på 9 prosent. Det ryktes at Paramount Skydance planlegger å legge inn et bud på selskapet, med betaling i kontanter. Oracle-gründer Larry Ellison og hans sønn David skal visst nok bidra med kapital til transaksjonen.

For øvrig har den seneste ukens amerikanske makronyheter – som omfatter både klare tegn på forverring i jobbmarkedet og fortsatt stigende inflasjon – ført til at derivatmarkedet nå ser det som 79 prosent sannsynlig at Fed senker styringsrenten med minst 0,75 prosentpoeng før nyttår. Dette er opp fra 73 prosent fredag i forrige uke.

Flere kommentatorer har påpekt at USAs lange renter har steget betydelig, siden Fed begynte denne runden med rentekutt for nesten et år siden. De regner følgelig med at vi også får en ny runde med «kvantitativ lettelse», det vil si støttekjøp av statsobligasjoner, om ikke så altfor lenge.