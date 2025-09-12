Sjefstrateg: Fed bør ikke kutte renten

Ed Yardeni mener Federal Reserve ikke bør kutte renten nå, selv om markedet ser det som nærmest garantert neste uke, skriver CNBC.

Markedet har denne uken fått bekreftet forventningene om et kutt på minst 0,25 prosentpoeng etter nye tall fra arbeidsmarkedet og inflasjonen i USA. Ifølge Labor Department steg antall førstegangssøkere av dagpenger til det høyeste nivået siden 2021, mens produsentprisene falt uventet. Det bidro til ny eufori blant investorer, og både Dow Jones, S&P 500 og Nasdaq satte nye rekordnoteringer torsdag.

Trenger ikke stimulanser

Yardeni, som er sjefstrateg i Yardeni Research og tidligere jobbet i New York Fed, står imidlertid fast på at amerikansk økonomi ikke trenger stimulanser.

– Utsiktene for inflasjon og arbeidsmarkedet tilsier at Fed sannsynligvis ikke bør kutte renten i år, sier Yardeni.

Han peker på at hovedproblemet i økonomien er mangel på arbeidskraft, ikke svak etterspørsel.

– Å stimulere en økonomi som ikke trenger stimulans vil ikke skape flere arbeidere som kan møte underskuddet som begrenser etterspørselen etter arbeidskraft, mener han.

Selv om investorene jubler, advarer han mot at et unødvendig rentekutt kan ha uheldige følger.

– Å kutte renten når det ikke er nødvendig kan føre til at aksjekursene smelter opp og destabilisere det finansielle systemet, sier han .

– Ustabilitet

Han understreker at dagens produktivitetsdrevne vekst tilsier at rentenivået allerede er passende.

– Vår bekymring er at lavere renter vil føre til finansiell ustabilitet, inkludert en meltup/meltdown i aksjemarkedet. Solid produktivitetsvekst i BNP innebærer at rentene er helt greie slik de er nå, sier strategen.

Federal Reserve møtes til rentemøte tirsdag, og beslutningen kommer onsdag. Ifølge CME Groups FedWatch-verktøy priser markedet inn 92,5 prosent sannsynlighet for et kutt på 0,25 prosentpoeng.