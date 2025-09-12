Wall Street nær rekordnivåer – Nasdaq til ny topp

(Saken oppdateres)

Wall Street holder seg nær rekordnivåer fredag ettermiddag etter en uke preget av renteforventninger og sterke kursløft i teknologisektoren.

Investorer ser nå med nesten full sikkerhet for seg at Federal Reserve kutter styringsrenten med 0,25 prosentpoeng neste uke.

Dow Jones er ned 0,4 prosent til 45.911,17, S&P 500 er opp 0,04 prosent til 6.590,38, mens Nasdaq stiger 0,5 prosent til 22.147,48 og noterer ny all-time high. Alle tre indeksene ligger an til ukesoppgang.

Tesla leder an med en solid oppgang og bidrar til å løfte Nasdaq. Også Super Micro Computer er blant dagens vinnere.

På den negative siden faller vaksineaksjer etter en rapport om at amerikanske helsemyndigheter vil koble covid-vaksiner til dødsfall hos barn.

Makrotall gir blandede signaler

Inflasjonen i august kom inn litt høyere enn ventet, men ble overskygget av arbeidsmarkedstall som viste økende ledighet og de svakeste jobbtallene siden 2021.

Forbrukertilliten er samtidig nede på laveste nivå siden mai, mens langsiktige inflasjonsforventninger peker oppover.

Vix-indeksen er ned 1,2 prosent til 14,53. Gullprisen er 3.686 dollar per unse, mens oljeprisen (WTI) stiger 0,7 prosent til 62,78 dollar fatet.