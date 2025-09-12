Wall Street endte blandet – Nasdaq til ny rekord

Wall Street avsluttet uken blandet fredag, men på rekordnivåer, etter at svakere jobbtall og moderat inflasjon styrket troen på et rentekutt fra Federal Reserve neste uke.

Dow Jones falt 0,6 prosent til 45.834, S&P 500 endte ned 0,05 prosent til 6.584, mens Nasdaq steg 0,4 prosent til 22.141 og noterte ny all-time high.

For uken samlet steg S&P 500 1,7 prosent, den beste uken siden august. Nasdaq var opp 2,1 prosent og noterte sin andre strake vinneruke, mens Dow Jones løftet seg 1,1 prosent og brøt en tre ukers tapsrekke.

Blant enkeltaksjene bidro Tesla til å trekke Nasdaq opp. Micron Technology steg 4,7 prosent til rekordnivåer etter at Citi hevet kursmålet til 175 dollar, med henvisning til sterk etterspørsel etter minnebrikker drevet av kunstig intelligens.

Gemini Space Station fikk også oppmerksomhet. Kryptobørsen gikk på Nasdaq fredag, og aksjen steg over 40 prosent på første handelsdag. På den negative siden falt vaksineaksjer etter meldinger om at helsemyndigheter vil koble covid-vaksiner til dødsfall hos barn.

Vix-indeksen steg 0,5 prosent til 14,78. Den amerikanske 10-årsrenten endte på 4,06 prosent, mens 30-årsrenten var stabil. Gullprisen sluttet på 3.684 dollar per unse, og oljeprisen (WTI) endte på 62,52 dollar fatet.

Investorene retter nå blikket mot Fed-møtet 17. september, der markedet priser inn et kutt på 0,25 prosentpoeng med nær 100 prosents sannsynlighet. Flere banker venter at dette kan bli starten på en serie rentekutt utover høsten.