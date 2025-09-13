Frankrikes gjeld ble sent fredag nedgradert av Fitch Ratings fra AA- til A+, noe som legger ytterligere press på president Emmanuel Macron, skriver Financial Times. Ratingbyrået viser til politisk uro og tvil om landets evne til å få ned budsjettunderskuddet.

Nedgraderingen kommer bare dager etter at statsminister François Bayrou måtte gå av etter et mistillitsforslag mot en sparepakke på 44 milliarder euro. Han er den andre statsministeren på ett år som har falt på grunn av mislykkede forsøk på å reparere landets finanser.

– Dette bekrefter realiteten i problemene med franske offentlige finanser, men markedene har ligget i forkant av ratingbyråene, sier Éric Dor, økonom ved IÉSEG handelshøyskole.

– Vi handler ikke som et AA- land. Det viser hvor viktig det er å finne en politisk enighet for å stabilisere statsgjelden.

Ytterligere press

Frankrike hadde i fjor et budsjettunderskudd på 5,8 prosent av BNP, godt over EUs grense på 3 prosent. Regjeringen anslår et fall til 5,4 prosent i 2025, men Fitch tror underskuddet vil holde seg over 5 prosent også i 2026–27.

Underskuddsproblemene stammer delvis fra massiv støtte til bedrifter og husholdninger under koronapandemien og energikrisen etter Russlands invasjon av Ukraina, skriver avisen.

Den politiske fastlåstheten hjelper ikke, og har sendt landets lånekostnader opp til de høyeste nivåene siden eurokrisen. Renten på tiårige statsobligasjoner ligger nå rundt 3,5 prosent.

Utsiktene til økte forsvarsutgifter legger ytterligere press på Frankrikes finanser. Macron har lovet å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder euro over to år, som svar på USAs president Donald Trumps oppfordring til Nato-land om å trappe opp militærutgiftene.

Macron har utnevnt Sébastien Lecornu som ny statsminister, men står uten flertall i parlamentet og må søke kompromiss med opposisjonen for å få gjennom et nytt budsjett.