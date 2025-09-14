Tydelig faresignal i USA

Investorene har flyktet til statsobligasjoner i september, noe som har presset rentene ned. Toårsrenten er på sitt laveste siden 2022, mens tiårsrenten har falt under 4 prosent for første gang siden april. Bakgrunnen er ifølge CNN et svakhetstegn i arbeidsmarkedet.

Tirsdag denne uken ble det rapportert at USA kuttet 911.000 flere jobber enn tidligere antatt. Ledigheten steg til 4,3 prosent i august, det høyeste nivået på fire år. I tillegg kom den kraftigste ukentlige økningen i jobbsøknader på over ett år.

Til tross for dette står aksjemarkedet nå i all-time high.

– Obligasjonsmarkedet erkjenner at jobbskaping, en kraftig motor i amerikansk økonomi, nå bremser, sier Chip Hughey i Truist Advisory Services til CNN.

Markedet venter derfor at Federal Reserve vil kutte renten denne uken. Sentralbanken har holdt styringsrenten uendret siden desember, men presset øker nå på Jerome Powell og kollegene.

– Rentefallet vi ser nå kan tolkes som en justering til forventet lavere økonomisk aktivitet - ikke en resesjon – men svakere enn de siste årene, sier Hughey.

Varsler flere rentekutt

Sjeføkonom for USA i Deutsche Bank, Matthew Luzzetti, har oppjustert forventningene til rentekutt i år. Han venter nå tre kutt på 0,25 prosentpoeng i september, oktober og desember.

– Med de siste tallene som viser ytterligere svakhet i arbeidsmarkedet og litt lavere inflasjonspress enn ventet, har vi framskyndet ett rentekutt fra neste år, sier Luzzetti.

Markedet priser nå inn en 96 prosent sannsynlighet for rentekutt på 0,25 prosentpoeng, og 4 prosent sannsynlighet for 0,50 prosentpoeng-kutt.

Federal Reserve møtes til rentemøte tirsdag, og beslutningen kommer onsdag.