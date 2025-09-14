Flørter med Trump: Kan flytte fra Sveits

Den sveitsiske storbanken UBS vurderer flytting til USA som svar på forslag om nye kapitalkrav fra Sveits' myndigheter, melder Reuters.

Ifølge New York Post skal høytstående skikkelser fra UBS-ledelsen ha møtt representanter fra president Donald Trumps administrasjon for å forberede et strategiskifte.

Dette skiftet kan involvere oppkjøp av en amerikansk bank eller en fusjon, opplyser avisens kilder.

Sjefen reagerer

Tidligere denne uken uttalte UBS-sjef Sergio Ermotti til Bloombergs TV-kanal at de nye forslagene om kapitalkrav hjemme i Sveits oppleves som straffende og overdrevne, og at banken vil måtte se på hvordan den kan beskytte aksjonærenes og stakeholdernes interesser.

Samtidig sa Ermotti at UBS «ønsker å fortsette å operere som en vellykket global bank med base i Sveits», og at storbanken på denne måten kan fortsette å tilby mye til både sveitsiske og internasjonale kunder.

London et alternativ

Sveits' regjering foreslo i juni strengere regler for UBS i kjølvannet av overtagelsen av Credit Suisse, som kan bety at UBS må ha 26 milliarder dollar mer i kjernekapital, ifølge Reuters.

Det tilsvarer nær 260 milliarder kroner.

Nyhetsbyrået viser også til rapporter fra juli om at UBS hadde briefet ledende ansatte om et økt behov for å se på muligheten for flytting fra Sveits – som følge av forslaget om nye kapitalkrav. Reuters-kilder skal tidligere ha pekt på London som et mulig alternativ for UBS' hovedkontor.