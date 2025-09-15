Har en ny favoritt i eiendomssektoren

Carnegie-forvalter Jonas Andersson er lei av Castellum-aksjonær Akelius' tulleuttalelser. Hans nye favoritt er attraktivt priset og mottar stabile utleieinntekter.

Category iconFinans
Børsintervjuet
BALD B.ST
·
0
0P00016N2H
·
CAST.ST
·
CATE.ST
·
C
CBUS.US
·
HUFV A.ST
·
NYF.ST
·
PNDX B.ST
·
Publisert 15. sep.
Article lead
+ mer
lead
HAR SOLGT CASTELLUM-AKSJER: Jonas Andersson, som forvalter Carnegie Fastighetsfond Norden. Foto: Carnegie Fonder
HAR SOLGT CASTELLUM-AKSJER: Jonas Andersson, som forvalter Carnegie Fastighetsfond Norden. Foto: Carnegie Fonder
Thomas Hilmersen
Journalist
Tips meg
Del
Bli automatisk varslet om Børsintervjuet
Bruk Finansavisen-appen for iOS og Android
Finansavisen
Børsintervjuet
Ingen tegn til panikk…
jonas andersson
Finans

Informasjon om bruk av AI