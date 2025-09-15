Bankkunder fortsatt misfornøyde: Tilliten på historisk bunnivå

– Bankene har hatt gode marginer de siste årene, samtidig som nordmenn har slitt med renteøkninger. Det har gitt bankbransjen et litt frynsete rykte, og det har nok gjort noe med tilliten, sier Fredrik Høst til Dagens Næringsliv.

Han er daglig leder i Epsi Norway, som har kartlagt kundetilfredsheten i norske banker siden 2003.

«Resultatene viser at bankbransjen under ett fortsatt befinner seg på historisk lave nivåer når det gjelder kundetilfredshet», står det i Epsi-rapporten.

I fjor lå kundetilfredsheten på 66,8 poeng, som er det laveste nivået noen gang målt. I årets måling har tallet steget til 67,2.

Ifølge målingen har Bulder Bank landets mest fornøyde bankkunder, med en kundetilfredshet på 81,2. I motsatt ende av listen finner vi DNB med 61,5.

Årets utgave er basert på over 5600 dybdeintervjuer med norske bankkunder.