Uenige om rentekutt til uken: – Jeg har bikket over

Torsdag vil Norges Bank legge frem årets tredje pengepolitiske rapport og en ny rentebeslutning. I bankene er forventningene delte om styringsrenten vil bli stående på 4,25 prosent eller om den vil bli satt ned med.

TROR PÅ KUTT: Jan Ludvig Andreassen. Foto: Eivind Yggeseth

– Norges Bank kommer til å følge opp sine planer fra juni og kutte renten med de bebudede 0,25 prosent da det ikke har vært store endringer i data sett i forhold til det Norges Bank da forventet, skriver sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika-gruppen til NTB.

Etter rentemøtet i august sa sentralbanksjef Ida Wolden Bache at utviklingen siden prognosen fra juni ikke hadde endret seg vesentlig. Hun sa at det var godt nytt for dem som håpet på flere rentekutt i løpet av året.

Etter det har det imidlertid kommet tall på at både lønnsveksten og BNP-veksten vært høyere enn hva sentralbanken så for seg. Også tallene for kjerneinflasjonen som kom onsdag i forrige uke, var høyere enn ventet.

Les også Glem rentekuttet nå

Ekspert snudde

– Det er ikke sånn at de kan gjøre hva de vil i september – de må ha en grunn til å gjøre noe radikalt annerledes. Stort sett er tallene slik som ventet og da bør Norges Bank gjøre det de bebudet, nemlig å sette ned renten slik de sa i juni, utdyper Andreassen.

HAR SNUDD: Olav Chen. Foto: Iván Kverme

Men ikke alle deler Andreassens oppfatning. Leder for allokering og globale renter Olav Chen i Storebrand Asset Management har lenge ventet rentekutt, men viser til de siste inflasjonstallene og at det har tatt tid før effekten av den svake kronen har slått inn i økonomien.

– Jeg har nå bikket over til uendret, selv om jeg lenge har trodd på rentekutt i september, sier Chen til NTB.