Blandet i Asia: Kospi i all time-high

I Asia-handelen mandag stiger Sør-Koreas Kospi-indeks til en ny toppnotering på 3.420, etter at regjeringen skrinla planene om å øke skatten på aksjeinvesteringer. Oppgangen markerer den tiende handelsdagen på rad med stigning. Den har falt litt tilbake utover handelsdagen og er opp 0,62 prosent klokken halv syv norsk tid. Småboligindeksen Kosdaq er opp 0,15 prosent.

Hongkongs Hang Seng stiger 0,29 prosent. På fastlandet steg CSI 300 med 0,86 prosent, samtidig som ferske tall viste at Kinas økonomi bremset i august, ifølge CNBC – med svakere vekst i detaljhandel og industriproduksjon, og en kraftig nedgang i eiendomsinvesteringene. Shanghai Composite legger på seg 0,2 prosent.

I Australia falt S&P/ASX 200 med 0,2 prosent. Nikkei 225 i Japan og børsen i Malaysia holdt stengt på grunn av helligdag.

Ellers i regionen svekket Indias Nifty 50 seg 0,2 prosent, mens Singapores Strait Times Index faller 0,05 prosent.