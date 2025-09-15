Dette skjer i dag

Otello Corporation: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 10.00

Her er de viktigste sakene i Finansavisen mandag:

Meglertopp Per Olav Karlsen har kapret et amerikansk skipsverft uten én krone i innsats og kjøpt en pengemaskin i Dubai. Nå går han på børs i Sverige for 800 millioner kroner og rømmer fra norsk skatt.

Karlsen mener verftsindustrien går inn i en boom. Han inviterer verft i Norge, Sverige og Europa til å slå seg sammen og kopiere koreanere på produktivitet og innkjøpsstrategi, spesielt med tanke på fremtidig etterspørsel innen forsvar og havvind.

Transaksjoner rundt batterisatsingen Morrow i Arendal er blitt et betent tema i lokalpolitikken. Blant de som reagerer, er Høyres Haagen Poppe. Han sier kommunen ikke kan kjøpe dyrt og selge billig.

Morrows tomt ble betalt og klargjort av Arendal kommune. Ifølge en takstrapport var verdsettelsen altfor lav. Så tok statlige Siva regningen for bygget. Kommunen mener imidlertid at dette ikke er det samme som subsidiering.

Kjell Inge Røkke er kalt inn til vitneboksen i Solstad Offshore-striden, der Røkke og Aker Capital står på den ene siden og Kistefos og Christen Sveaas står på den andre.

Bakgrunnen for Kistefos’ søksmål er en rekke transaksjoner i tilknytning til refinansieringen av Solstad Offshore. Aker Capital bestrider erstatningskravet og mener dette er grunnløst mot alle de saksøkte. Rettssaken starter 7. oktober.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om LO, som vil bruke den kommende skattekommisjonen til å skjerpe skatten for næringslivet.

Her gjelder det å følge med. LO krever mye. Alt for at det skal bli mer forutsigbarhet og mer omfordeling, sier sjeføkonom Roger Bjørnstad. Altså ikke bare teknikk og og skatterett, men skattepolitikk, skriver Hegnar.