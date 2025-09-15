Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne flatt, eller innenfor intervallet [-0,4, 0,4] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at til tross for at de toneangivende indeksene i USA falt 0,3 prosent i snitt fredag ble forrige uke en jubeluke for verdens børser.

«Amerikanske indekser satte nye rekorder, godt hjulpet av Oracles monstertall som løftet hele AI-sektoren. Denne uken er det renter som gjelder.»

Ifølge Berntsen venter markedet at Fed for første gang i år kutter renten – med 0,25 prosentpoeng.

«Men spørsmålet er ikke bare om renten kuttes, men hvorfor. Er det fordi inflasjonen er under kontroll, eller fordi veksten kjølner? Det første tolkes positivt, det andre langt mer usikkert,» skriver analytikeren.



I Norge er det også rentemøte denne uken, og hvorav Wolden Bache virkelig får prøvd sine balansekunstner.

«Signaler om ett eller to kutt i år ligger på bordet, men en skjør kronekurs gjør jobben vanskelig. Et kutt nå kan gi lettelse i økonomien, men risikerer å svekke kronen ytterligere – og dermed importere ny inflasjon,» advarer Berntsen.

«For investorer er oppskriften enkel: Ikke la deg blende av rentekutt i seg selv. Det avgjørende er sentralbankenes begrunnelse. Hvis Fed signaliserer tillit til økonomien, kan oppturen fortsette. Hvis kuttet tolkes som vekstfrykt, kan optimismen få en brå korreksjon,» sier analytikeren.

Asia

I Asia-handelen mandag stiger Sør-Koreas Kospi-indeks til en ny toppnotering på 3.420, etter at regjeringen skrinla planene om å øke skatten på aksjeinvesteringer. Hongkongs Hang Seng stiger 0,29 prosent. På fastlandet steg CSI 300 med 0,86 prosent, mens Shanghai Composite legger på seg 0,2 prosent.

I Australia falt S&P/ASX 200 med 0,2 prosent, mens Indias Nifty 50 er ned 0,2 prosent.

Asia

Oljeprisen

Brent-oljen med november-levering er mandag morgen opp 0,70 prosent til 67,39 dollar fatet, mens WTI-oljen er opp 0,85 prosent på 63,08 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 66,43 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag

Wall Street

Wall Street avsluttet forrige uke blandet, men på rekordnivåer, etter at svakere jobbtall og moderat inflasjon styrket troen på et rentekutt fra Federal Reserve.

Dow Jones falt 0,6 prosent til 45.834, S&P 500 endte ned 0,05 prosent til 6.584, mens Nasdaq steg 0,4 prosent til 22.141 og noterte ny all-time high.

Vix-indeksen steg 0,5 prosent til 14,78. Den amerikanske 10-årsrenten endte på 4,06 prosent, mens 30-årsrenten var stabil.

Wall Street

Oslo Børs

Oslo Børs snudde opp mot stengetid og endte fredagen opp 0,1 prosent. VLCC-ratene steg over 20 prosent på én dag til godt over 80.000 dollar dagen. Det sendte tankaksjene til værs på Oslo Børs.