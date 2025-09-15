Saken oppdateres!

Oslo Børs stiger mandag formiddag.

Børsene i USA falt i snitt 0,3 prosent fredag, mens i uken har startet blandet i Asia.

Klokken 11 står hovedindeksen på Oslo Børs i 1.661,33 opp 0,40 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,08 milliarder kroner.

Bevegelser

Klokken 10.30 er børslokomotivet Equinor ned 0,12 prosent til 241,20 kroner, mens Aker BP er ned 0,37 prosent til 243,30 kroner. Vår Energi er faller 1,74 prosent til 32,78 kroner.

Frontline fortsetter der de slapp før helgen og er opp 1,28 prosent til 233,60 etter to timer med handel – løftet av sterkere fraktrater.

MPC Container Ships er opp 0,83 prosent til 18,24 kroner etter to timers handel. I tillegg stiger BW LPG med 1,08 prosent til 158,90 kroner pr. aksje.

Produkttankrederiet Hafnia starter uken med å stige 1,25 prosent til 61,58 kroner etter en times handel.

Også Wallenius Wilhelmsen stiger mandag formiddag, og er kl. 11.05 opp 0,38 prosent til 91,85 kroner pr. aksje.

Blant sjømataksjene er John Fredriksen Mowi opp 0,56 prosent til 217,00 kroner pr. aksje klokken 11.05. Mens Gustav Witzøes Salmar er opp 0,64 prosent til 554,50 kroner etter drøyt 25 minutter med handel. Grieg Seafood er opp 0,36 prosent til 68,75 kroner og Austervoll Seafood 1,80 prosent til 96,10 kroner etter en drøyt to timers med handel.

I helgen krenket Russland luftrommet til enda et Nato-land, Romania. Landet sendte opp to F-16 jagerfly og advarte innbyggere i det sørøstlige fylket Tulcea nær Donau og grensen til Ukraina om å søke dekning. I tillegg gikk også flyalarmen på nytt i Polen lørdag etter meldinger om russiske droner i ukrainske områder på grensen mot Polen.

Kl. 10.55 er Kongsberg Gruppen opp 2,07 prosent til 315,35 kroner. Mens Höegh Autoliners stiger 0,91 prosent til 111,20 kroner pr. aksje.

Oljeprisen

Brent-oljen med november-levering er mandag formiddag opp 0,52 prosent til 67,26 dollar fatet, mens WTI-oljen er opp 0,77 prosent på 63,04 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 66,43 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag