USAs president Donald Trump utnevnte tidligere i år Paul Atkins som ny sjef for det amerikanske børs- og finanstilsynet (SEC). I et intervju med Financial Times varsler han en mindre tøff linje overfor Wall Street, sammenlignet med forgjengeren Joe Biden.

– Hvis du lyver, jukser eller stjeler fra investorene dine og stikker av med pengene deres, som Bernie Madoff, lar vi deg stå igjen naken, hjemløs og uten hjul, sier Atkins, og siterer et skilt som hang på den tidligere SEC-sjefen Richard Breedens kontor.

– Men det finnes andre graderinger av dette der man må gi folk varsel. Du kan ikke bare plutselig komme og slå ned døren deres og si «aha, nå tar vi deg, det du gjør nå er et teknisk regelbrudd, legger han til.

Les også Utløser masseflukt i SEC Mer enn 12 prosent av de ansatte i det amerikanske børs- og finanstilsynet skal ha takket ja til Trump-administrasjonens sluttpakker.

Fordømmer milliardbøter

Avisen påpeker at SEC siden januar har henlagt en rekke saker rettet mot kryptoplattformer, hvorav flere av dem donerte til Trumps innsettelsesfond. Presidenten er en uttalt kryptotilhenger, har rapportert inntekter på nesten 60 millioner dollar fra et av sine digitale prosjekter.

Videre har han promotert sin egen memecoin i sosiale medier.

– Jeg mener mange med rette har kritisert SEC. Spesielt i de senere årene var man ikke forankret i presedens eller forutsigbarhet. Man skjøt først og stilte spørsmål senere, legger Atkins til – og gjentar overfor Financial Times en republikansk kritikk av forgjengeren Gary Gensler, en kritikk han har avvist.

Atkins fordømmer milliardbøtene Gensler ila banker og meglerhus for brudd på bokføringsregler, og mener han heller – etter å ha påpekt bruddene – burde ha gitt dem noen måneder på å rydde opp.

Les også Trump baner vei for kryptovaluta Bitcoin har steget heftige 50 prosent siden Trump vant valget. Dereguleringer og et voksende derivatmarked kan bidra til videre oppgang.

Varsler nye kryptoregler

Den nye SEC-sjefen er som presidenten også krypto-tilhenger. Han hevder overfor avisen at de fleste tokens ikke er verdipapirer, og vil utforme regler som gjør det mulig for investorer å handle tokeniserte versjoner av aksjer og obligasjoner – syntetiske verdipapirer som har de samme juridiske rettighetene, men kan handles via blokkjedeteknologi døgnet rundt.

– Vi vil ikke at folk skal gjøre dette offshore, sier han, og viser til da Sam Bankman-Frieds FTX gikk overende i 2022.

Mange investorer i den Bahamas-baserte kryptobørsen tapte penger, men midler i derivatvirksomheten som var underlagt amerikanske regler ble sikret og tilbakebetalt til kundene.