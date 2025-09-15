Hovedindeksen på Oslo Børs ligger opp 0,5 prosent til 1.662,08 poeng halvveis ut i handelsdagen mandag.

Dagens bevegelser

Arctic oppgraderer anbefalingen på oppdrettsaksjen Mowi fra «hold» til «kjøp», og setter kursmålet til 255 kroner. Aksjen ligger opp 1,1 prosent til 218,20 kroner.

Fredag rapporterte Clarksons at ratene for moderne VLCC-tankskip (Very Large Crude Carriers) bykset over 20 prosent på én dag til godt over 80.000 dollar dagen. Det sendte tankaksjene til værs på Oslo Børs.

Tankrederiet Frontline fortsetter oppgangen mandag, og ved lunsj ligger aksjen opp 2 prosent til 235,50 kroner. Jefferies oppjusterer dessuten kursmålet fra 25 dollar til 28 dollar.

Hunter Group stiger 8,3 prosent til 1,48 kroner, mens Okeanis Eco Tankers er opp 2,6 prosent til 298 kroner.

Subsea7 meldte søndag formiddag at selskapet har blitt tildelt et stort prosjekt av Aramco under den langsiktige samarbeidsavtalen mellom partene. Kontrakten gjelder utbygging av fasiliteter offshore i Saudi-Arabia. Selskapet definerer en «stor» kontrakt til å være verdt mellom 750 millioner og 1,25 milliarder dollar. Mandag ligger aksjen opp 0,5 prosent til 202,60 kroner.

Yara kunngjorde fredag gjennomsnittlige markedspriser for tredje kvartal 2025 for ammoniakk, urea, og CAN. Samtidig gjorde selskapet en mindre endring i gasskostnadsguidingen for kvartalet. Det var sesongmessig sterk europeisk ordrebok inn i tredje kvartal, noe som antyder to måneders prisetterslep på nitrater, meldte selskapet. De høye og økende råvareprisene legger press på premiene i tredje kvartal, og Yara har fortsatt fokus på kostnadsreduksjoner. Aksjen ligger ved lunsj ned 0,1 prosent til 370,40 kroner.

Oljeprisen

Ved lunsjtider omsettes et fat nordsjøolje (Brent spot) for 67,13 dollar, opp 0,5 prosent. Brent-oljen med levering i november er opp 0,4 prosent til 67,23 dollar.

Børslokomotivet Equinor ligger ved lunsj dønn flatt på 241,50 kroner, Aker BP faller 0,2 prosent til 243,70 kroner og Vår Energi er ned 1,3 prosent til 32,94 kroner.

– Ser man mot neste år så har oljemarkedet aldri vært spådd å ha et så stort overtilbud så lenge jeg har holdt på, sier Aker BPs erfarne sjeføkonom Torbjørn Kjus.